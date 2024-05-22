量子覺知手札／果因變動力

我們從事任何活動，包括工作或休閒，都只是為了滿足自己某種需求或目的，它們彼此相互地作用，且無法切割開來。因此，我們不是什麼都想獲得滿足，而是要在各個需求與目的之間依自己的終極願力訂出優先順序，再做出時間投入量的取捨。

這代表著，量子力學中的由果導因或由因導果的雙向可能性，雖然在我們的日常中大家已習以為常，但果因論的重視更會提供我們有效的過濾方式，來達成自己真正想要的最終結果。

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