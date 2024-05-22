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ESG最前線／承攬商管理 科技幫大忙

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

製造業新建廠階段的各項環安衛工作中，「承攬商管理」牽涉到廣泛的人員、作業流程與機具設備，屬於高複雜度、高挑戰性的管理工作。傳統紙本的管理表單，不僅在資訊的紀錄上較無效率，蒐集到數據後的分析、決策等階段，也有大幅的改善空間。

在此以某傳統製造業在建廠時，評估「承攬商管理」走向數位化為例，淺談「數位轉型」實務上的成功要素。

一、避免疊床架屋

承攬商管理是每一個新建廠專案的基礎課題，也一定有許多舊廠房、關係企業的運作實務經驗可以參考。因此在設計數位化管理表單時，首要參考既有表單的運作方式，盡可能保留可沿用的部分。才不會浪費前人寶貴的經驗，或者耗費時間精力去導入數位工具，但是發揮的效果與原本作業方式重疊。

二、「法治」與「人治」相輔相成

有人說資訊管理就像建立一套「法治」系統，讓許多因人而異的流程走向「標準化」，以便於管理。然而實務運作上，工具永遠只扮演「輔助」的角色，有許多科技無法觸及的部分，仍然需要回歸人為的判斷與修正。如何界定「科技」與「人力」的分工方式，並且充分了解兩者各自的強項、弱項為何，是規劃數位轉型專案時的一大關鍵。

三、「改善作為」比「分析結果」重要

數位化的優勢是將「資訊流」變得更流暢、更精準，同時從大量數據中淬煉出重要結論，以利管理者的追蹤與決策。若是以「結果導向」、「以終為始」的概念來說，如何透過一連串的數據蒐集分析，最終扎實地連結到「改善作為」，才是數位轉型最重要的目的。

綜觀上述幾點，數位轉型專案的評估初期，除了定義專案的範圍、規格等「What」層次的資訊，最重要的是把為何要走向數位化的「Why」討論清楚，並且讓業主、承攬商、系統商等各利益關係人都充分理解。

先確定什麼是「對的事情」，再透過團隊的力量「把事情做對」。

製造業

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