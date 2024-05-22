三個月旋風來台三次！國際大師隈研吾用心打造聯聚中維大廈

台中豪宅一哥聯聚建設第二件地標商辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」備受全台矚目，此案由國際大師隈研吾操刀設計，是唯一以大師姓氏為名的建築。最近聯聚中維大廈銷售熱絡，提前封盤，隈研吾也頻繁來台，短短不到三個月即旋風式來訪台灣三次，顯示對此案的高度重視。

據了解，隈研吾現勘聯聚中維大廈基地，與聯聚創辦人江韋侖及所屬團隊，針對建築外牆帷幕模型、材料耐候性、地坪切割、色彩計畫等規劃，進行縝密且深入的討論，讓人驚嘆合作雙方對於這棟亞洲新地標的重視，以及對於品質把關的嚴謹要求。

江韋侖指出，聯聚建築一向秉持安全、實用、美感原則，光是外牆帷幕模型所使用的鋁板材料，不僅需考量建築整體的色彩平衡效果，眼見為實的打造高達二層樓的外牆帷幕模型，更自主進行材料的耐候性測試。

江韋侖特別要求團隊，需針對規劃材質進行實務測試與研究，在台灣氣候條件下兼具美觀與耐久性，讓聯聚中維大廈的藍圖不僅能精準實踐，更成為傳承世代的千年建築。對此，聯聚建設工務團隊早在半年前，即進行材料「耐候性」檢驗，光是塗裝即進行長達4,000小時的AAMA 2605測試，力求符合國際標準。

在帷幕單元的檢討上，聯聚團隊也特別針對太陽熱能透過率、室外反射率、遮蔽係數等玻璃特性，與隈研吾及事務所團隊進行縝密討論。

尤其，聯聚中維大廈將申請綠建築標章，要求從生態、節能、減廢、健康等四個面向來進行檢視，使建築符合永續環保標準，過程中除需檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向，也都符合綠建築標準，以吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。

從外觀設計上也可以觀察到，聯聚中維大廈結合宜居陽台的概念，規劃垂直綠化特色，將地面層的盎然綠意，向上延伸到各樓層，以辦公大樓而言，這樣的設計相當少見。且整體外觀的木紋色彩和綠意和諧配搭，每一個角度、光影、材料的選擇，都經過巧心規劃。

不只樓高42層樓的主建築外觀吸睛，聯聚中維更大尺度的保留1,500坪綠地，江韋侖特別囑咐團隊，打造一處24小時的公園，不只進駐企業員工能夠走入，周邊的鄰居也都能前來散步，將成為友善鄰里的地標摩天塔樓。

江韋侖表示，聯聚建設以美學品味著稱，過去以七期豪宅締造傲人口碑，隨著2019年第一棟豪辦作品「聯聚中雍大廈」完工落成，改寫頂級商辦新標準，不僅成為台中最高地標建築，在建築品質、空間美感刻劃上也力求完美，吸引台灣隱形冠軍企業、私人銀行紛紛入駐。

江韋侖說，聯聚中維大廈延續好成績，作為集團第二件商辦作品，承襲聯聚成功打造豪辦經驗，加上與國際建築大師隈研吾合作，市場反應良好，再次印證企業主對於具有國際觀、藝術人文及社會責任的商辦建築的需求。

目前，聯聚建設也積極籌劃第三件商辦作品，基地位於朝富路、市政北二路口，江韋侖強調聯聚已有兩次成功打造頂級商辦的經驗，將會為台中創造更可期待的地標新作。

隈研吾(左一)三個月內旋風式來訪台灣三次，顯示對聯聚中維大廈的高度重視。聯聚建設提供 聯聚中維大廈小檔案。資料來源：聯聚建設

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