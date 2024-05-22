「1滴水可以循環用6次」 中鋼躋身水資源概念股、前景俏
國內水情逐步進到緊張期，中鋼（2002）除了致力節約用水，更超前布署推動水源多元化策略，「1滴水可以循環用6次」，水資源循環回收率98.5%，遠高於政府要求的75%，法人評估中鋼躋身水資源概念股，擁利多題材。
中鋼代董事長王錫欽簡說，中鋼用水主要用在冷卻設備、冷卻鋼品及除銹，每日循環用水量750萬噸，長期致力提高用水效率，多層次回收再利用，每日補水量由16.5萬公噸持續降低。
王錫欽指出，另一方面再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%，並導入海淡水以降低缺水風險，節約珍貴自來水資源可保留給民生用途。
此外，對於低成本海水淡化整合製程開發，中鋼與工研院合作開發關鍵技術，已初步建立三項核心技術，可降低產水成本每噸10元，未來將推進百噸級示範場，除放大驗證外，並積極提升技術能量， 持續降低成本。
中鋼表示，中鋼是第一個使用都市污水再生的企業，表面上每度要16元感覺成本很貴，但缺水時很多科技業不惜花每度600元的高價到處搶水，凸顯超前部署水資源的重要性。
尤其近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬公噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG之企業社會責任。
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