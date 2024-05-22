未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器產能：今年新增逾25%

大同公司總經理沈柏延今天表示，北美變壓器訂單今年陸續出貨，並可望在明年有顯著成長；發言人丁爾昆補充，北美變壓器未來3年都可能供不應求，今年大同變壓器產能新增25%至30%。

大同今天舉行法人說明會，沈柏延說，電力事業營收占集團合併營收約26%，但占大同個別營收達66%，已定調2024年是北美變壓器元年，重電事業持續布局北美市場，陸續完成電力公司、當地石化及半導體業用電力變壓器實績。2020年開發非金屬變壓器，並於2024年4月完成UL實驗室認證，有助搶攻北美市場；另外，日本的電表市場也是看好的商機。

沈柏延指出，將全力爭取北美大基建計畫，盼成為銷美變壓器大廠。北美市場實績包括加拿大極寒地區電廠用變壓器，大同克服現地惡劣環境，為後續穩定接單交貨打下基礎。

另外，加拿大魁北克電力公司、北美石化及半導體業用電力變壓器都有交貨送電實績。

電纜廠新產線布局，大同表示，目前試車中於第3季可上線，可再增加30%的69KV、161kV電力電纜線產能，並將投入345KV超高壓電纜市場，不過後者須待通過台電認證。

日本第2世代電表部分，大同表示，日本10家電力公司將統一規範，總需求量約8117萬具，目前積極開發各型電表，進行新的泰國廠產線建置，計劃在2025年第4季開始導入量產。

大同解釋，泰國AMI智慧電表建置自2021至2027年，地方電力局、首都電力局市場規模約2370萬具，大同是主要電表供應商之一。其中低壓AMI智慧電表在2023至2027年5年建置計畫，將首先於泰國四大都市建置80萬具電表。

另外，大同也看好馬來西亞AMI智慧電表市場。

至於綠色能源交易部分，大同擬以1億美元為上限，參與綠色能源事業，盼能搭上「會飛上天的老虎」，除把握數位轉型之外，也能爭取ESG（社會責任、環境保護、公司制理）商機，並投資成立大同永續發展新加坡控股有限公司，除國內的綠色商機外，也看好東南亞市場，預計今年下半年到明年會有具體進展。

丁爾昆說明，大同集團的大世科將轉型算能、資料中心；活化土地價值部分，桃園土地活化將是重中之重。

商品推薦