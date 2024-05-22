快訊

殺人未遂犯地藏庵祈福擲無筊 化名躲新莊打零工「包吃住」日領1465元

手麻腳麻、單側手腳無力...等危險因子別輕忽！最快2天恐成「大中風」

殺人未遂犯逃亡隔天…就在新北找到工作！走出員工宿舍遭警一擁而上逮捕

未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器產能：今年新增逾25%

中央社／ 台北22日電
大同總經理沈柏延。聯合報記者李泠秭／攝影
大同總經理沈柏延。聯合報記者李泠秭／攝影

大同公司總經理沈柏延今天表示，北美變壓器訂單今年陸續出貨，並可望在明年有顯著成長；發言人丁爾昆補充，北美變壓器未來3年都可能供不應求，今年大同變壓器產能新增25%至30%。

大同今天舉行法人說明會，沈柏延說，電力事業營收占集團合併營收約26%，但占大同個別營收達66%，已定調2024年是北美變壓器元年，重電事業持續布局北美市場，陸續完成電力公司、當地石化及半導體業用電力變壓器實績。2020年開發非金屬變壓器，並於2024年4月完成UL實驗室認證，有助搶攻北美市場；另外，日本的電表市場也是看好的商機。

沈柏延指出，將全力爭取北美大基建計畫，盼成為銷美變壓器大廠。北美市場實績包括加拿大極寒地區電廠用變壓器，大同克服現地惡劣環境，為後續穩定接單交貨打下基礎。

另外，加拿大魁北克電力公司、北美石化及半導體業用電力變壓器都有交貨送電實績。

電纜廠新產線布局，大同表示，目前試車中於第3季可上線，可再增加30%的69KV、161kV電力電纜線產能，並將投入345KV超高壓電纜市場，不過後者須待通過台電認證。

日本第2世代電表部分，大同表示，日本10家電力公司將統一規範，總需求量約8117萬具，目前積極開發各型電表，進行新的泰國廠產線建置，計劃在2025年第4季開始導入量產。

大同解釋，泰國AMI智慧電表建置自2021至2027年，地方電力局、首都電力局市場規模約2370萬具，大同是主要電表供應商之一。其中低壓AMI智慧電表在2023至2027年5年建置計畫，將首先於泰國四大都市建置80萬具電表。

另外，大同也看好馬來西亞AMI智慧電表市場。

至於綠色能源交易部分，大同擬以1億美元為上限，參與綠色能源事業，盼能搭上「會飛上天的老虎」，除把握數位轉型之外，也能爭取ESG（社會責任、環境保護、公司制理）商機，並投資成立大同永續發展新加坡控股有限公司，除國內的綠色商機外，也看好東南亞市場，預計今年下半年到明年會有具體進展。

丁爾昆說明，大同集團的大世科將轉型算能、資料中心；活化土地價值部分，桃園土地活化將是重中之重。

大同 布局 營收 電纜

延伸閱讀

電氣化世代首部曲？Jaguar純電GT作品傳今年北美首演！

大同技術學院今夏退場 社大憂心房東換人又得流浪了

影／夫妻行走斑馬線上被撞飛天 駕駛未禮讓行人開罰

陽明通知客戶6月15日起 亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元

相關新聞

三立入股中嘉股權 NCC要求限期出清：潛在投資者20多人

三立入股中嘉上層榮盛公司股權，踩到過去負擔紅線，NCC要求限期出清股權。NCC今天表示，目前中嘉上層泓順公司送來的潛在投...

未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器產能：今年新增逾25%

大同公司總經理沈柏延今天表示，北美變壓器訂單今年陸續出貨，並可望在明年有顯著成長；發言人丁爾昆補充，北美變壓器未來3年都...

三個月旋風來台三次！國際大師隈研吾用心打造聯聚中維大廈

台中豪宅一哥聯聚建設第二件地標商辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」備受全台矚目，此案由國際大師隈研吾操刀設計，是唯一...

「1滴水可以循環用6次」 中鋼躋身水資源概念股、前景俏

國內水情逐步進到緊張期，中鋼（2002）除了致力節約用水，更超前布署推動水源多元化策略，「1滴水可以循環用6次」，水資源...

Uber收購台灣foodpanda扎根亞洲 有利未來銷售成長

Uber上周宣布收購台灣foodpanda外送事業時，似乎未獲投資人熱烈歡迎，當天股價收跌，但專家認為，從這樁交易的潛在效益來看，Uber股價最近下跌可能反而是買點。

自住客湧入！新北塭仔圳建案站穩5字頭 業者：買氣不錯

資金持續湧入房市，預售市場大爆發，新北市塭仔圳重劃區預售案「築。滿滿」第一期近完銷後，近期推出第二期，個案訴求「買得起的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。