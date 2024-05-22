自住客湧入！新北塭仔圳建案站穩5字頭 業者：買氣不錯

資金持續湧入房市，預售市場大爆發，新北市塭仔圳重劃區預售案「築。滿滿」第一期近完銷後，近期推出第二期，個案訴求「買得起的好房子」，開價一坪59萬元，業者表示，區域目前自住客湧入，買氣相當不錯。

「築。滿滿」位於中環路二段，個案基地約2339坪，規劃地上15層、地下4層共4大棟，分兩期銷售，第一期196戶已接近完銷，目前實價揭露達152戶，成交單價多在53~54萬元之間。

第二期也有196戶住家，格局為26~42坪，目前主推32、36坪，預計2028年第一季完工。

「築。滿滿」由堃達開發投資興建。堃達開發總經理黃啟煌表示，堃達開發由一群建築師組成，所推建案都以「興建自己住的房子」理念來蓋房子。也因此，「築。滿滿」除了大棟距、大採光，導入抗震二元系統，並委由豪宅高手新東陽營造施工，且找來日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗，以高規格建材打造高品質建築。

他表示，工料雙漲帶動這波房價上漲，從機捷沿線來看，目前新莊副都心價格已到6~7字頭，林口房價也在5字頭以上、6字頭。塭仔圳重劃區近新莊副都心，享有副都心的生活機能與價值，但價格卻比副都心相對親民，前景看好。

負責建案銷售的璞園團隊副總林世成表示，目前高樓層、小坪數房型已有6字頭成交，隨時間推進，未來塭仔圳6字頭可能成為常態，現階段購屋族群以剛性自用為主，包括金融業、科技業、製造業、自營商、軍公教等。