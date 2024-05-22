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鉅瑋實業攜手蘭精集團 推出聯名面膜等永續產品

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
鉅瑋實業22日宣布與國際不織布纖維品牌蘭精集團深化合作。（左起）鉅瑋董事長顏武山、執行長顏瑋，蘭精集團不織布業務亞洲區域高級商業總監蔡孟遠、鉅瑋總經理趙敏足。鉅瑋實業提供／照
鉅瑋實業22日宣布與國際不織布纖維品牌蘭精集團深化合作。（左起）鉅瑋董事長顏武山、執行長顏瑋，蘭精集團不織布業務亞洲區域高級商業總監蔡孟遠、鉅瑋總經理趙敏足。鉅瑋實業提供／照

全台最大的不織布面膜供應商鉅瑋實業，22日於亞洲不織布大展上宣布與國際不織布纖維品牌蘭精集團深化合作，雙方除推出聯名面膜產品外，還使用再生木材原料所製成的低碳纖維，具可生物降解等永續優點。

鉅瑋總經理趙敏足表示，此次與蘭精集團的合作，不僅是兩個業界領導者的強強聯手，更是對永續創新的一次重要宣示；展現出鉅瑋除了持續專注於「專業職人」與「多元場域應用」的優勢，將以友善地球為未來產品的規劃方向。

蘭精集團以其旗艦品牌VEOCEL™著稱，該品牌專注於生產源於可持續森林的可再生木材原料所製成的專用纖維。這些纖維不僅具有生物降解，亦可供作堆肥之用，還符合最嚴格的環保標準，旨在減少對生態的影響，實現零碳足跡。

此次合作中，鉅瑋實業與蘭精集團共同推出聯名面膜產品，自有品牌居美媞的「天纖面膜」與「水凝絲面膜」，運用VEOCEL™纖維技術，該技術不僅確保產品的高品質和生物降解能力，更明顯提升消費者使用時的自然舒適感與面膜精華的高效吸收與釋放。

鉅瑋執行長顏瑋指出，2024年鉅瑋自有品牌推出的新品中，有64%可生物降解、20%可回收、4%可重複使用，高達88%的產品朝「友善地球」邁進。而與蘭精集團的合作，不僅展示了鉅瑋實業在不織布領域的研發實力，也彰顯了蘭精集團在推動產業可持續發展方面的前瞻性。

即使面對疫情挑戰，鉅瑋實業仍交出年平均成長15%、年營收達4億元的亮麗成績。展望2024年，鉅瑋期許包括妙妙熊、居美媞、居居加等自有品牌業績將一舉超過代工製造，達到整體企業業績七成，創造台灣傳產難得的第二成長曲線。

消費 營收 環保 精華 面膜

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