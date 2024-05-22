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深耕兩岸藝文 沈春池基金會秘書長獲文化貢獻獎肯定

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

由中華兩岸人文藝術交流協會主辦，歐華國際藝術文化交流協會、中華網紅協會協辦的第九屆「金卓獎」頒獎典禮21日晚間假台北市劍潭活動中心盛大舉行。台灣藝術、文化等各領域的優秀人才齊聚一堂，共同見證這一年一度的文化盛事。長期耕耘兩岸文化交流的財團法人沈春池文教基金會秘書長石靜文，今年榮獲金卓獎「兩岸文化貢獻獎」的殊榮。

主辦單位表示，石靜文在留存遷臺歷史的工作上不遺餘力，帶領基金會同仁為保留歷史與文化奮鬥，此次金卓獎獲頒「兩岸文化貢獻獎」，可謂實至名歸。對於獲此殊榮，石靜文說，衷心感謝政府與社會各界對本會近年從事兩岸文化交流與歷史保存工作的認可，未來仍將持續戮力建構更完善的記憶庫，致力於文化藝術的傳承，讓今後世代得以窺見動人的歷史軌跡，

沈春池文教基金會自2017年起啟動了「搶救遷臺歷史記憶庫」計畫，尋訪遷臺人物，記錄正在消逝的歷史記憶，迄今訪問近1,300位長者的生命故事，製作完成超過500則影片。2023年基金會更首次嘗試製作長版紀錄片《離亂之歌》，由七位文學家以口述散文、詩詞或書信的方式回顧歷史，優質的製作內容深獲好評，並被公共電視「紀錄觀點」選為播出影片。

此外，「我家的兩岸故事」巡展於高雄、上海、臺北、福州、桃園、台中等地展出，反應熱烈。今年7月，沈春池文教基金會也即將前往南京巡展，將展覽以沉浸式互動體驗的方式呈現，讓觀者身歷其境重溫遷台歷史，年輕一代也能更了解這段重要史實。石靜文表示，今年基金會也規劃敦煌展與青年研學等活動，希望促進兩岸學子文化藝術交流，未來也將持續建構更完善的記憶庫，致力於歷史的傳承，讓往後世代得以窺見動人的歷史軌跡。

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