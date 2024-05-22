裕隆法說會／n7大量交車 毛利率與獲利都受惠

裕隆集團（2201）22日法說會，裕隆公司表示，納智捷電動車n7在第2季陸續交車，單月交車台數在1,200台到1,500台之間，預計在第3季消化之前的訂單，並在第2季、第3季啟動下一波接單。由於第2季交車的量體增大，因為固定攤提有下降，對第2季毛利將有正向影響。

對於裕隆是否再導入新的汽車品牌，裕隆公司表示，裕隆汽車在集團開放平台多品牌策略下生產多品牌車型，也投入策略合作自主研發n7電動車款，並持續導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展，保持國內供應優先的策略。裕隆汽車生產納智捷n7車型，n7 4月份交出電動車銷售冠軍成績，目前三義工廠產能稼動率約七成左右，工廠生產以品質為優先。

裕隆汽車法說會，對外發表營運展望，強調致力推動整合智造與低碳營運來布局多元事業永續發展，包含Nissan與Luxgen多品牌新車開發與整合智造、布建三義廠區太陽能發電裝置與相關製程改善、節能減排、運具電動化與無碳化、廢棄物減量循環再利用，目標每年持續節能減碳4.2%以上；並持續發展儲能事業。

裕隆公司表示，裕隆在台灣汽車市場立足已有70餘年，除了代理生產日系品牌車輛，亦擁有自主開發的台灣本土品牌和車款，帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展。裕隆汽車致力於車輛零件供應上優先選用國內供應商，以最大限度地支持本地產業。雖然近年來裕隆集團在轉型過程中開放多元化價值鏈平台，但無論在未來的授權生產還是自主開發車輛上，仍將保持國內供應優先的策略。

裕隆強調，多年來投入上千億元開發自主品牌和車輛、培育諸多汽車產業相關人才、帶動國內汽車供應鏈正向循環發展。集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力。針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。