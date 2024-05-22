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中華車第2季推MG4電動車 在台MG月產2000輛

中央社／ 台北22日電

中華車今天表示，第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，目前MG車款在台每月生產量約2000輛，預估今年MG銷售量成長，下半年中華車將推出新款輕型商用車。

中華車下午舉行線上法人說明會，代理發言人賴慧君表示，中華車第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，下半年也有新款輕型商用車上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長。

中華車指出，目前MG車款每月生產量約2000輛，產能規劃配合市場銷售擴充，MG4電動車款對MG既有產能沒有太大影響，預期MG4市場相對小眾。

展望財務表現，中華車表示，第1季維持季節性旺季表現，稼動率較佳，目前毛利率和營益率持穩，預估今年淨利率可能較2023年小幅下滑，主要是電動車自主品牌開發研發費用影響。

展望今年銷售，中華車重申，全年預估銷售數6.6萬輛（包含代工和進口車），較2023年5.3萬輛成長26.3%。

中華車 法人說明會 電動車

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