快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

雄獅轉投資線上旅遊平台 AsiaYo首度開賣團體旅遊商品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）轉投資AsiaYo突破以往OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）以自由行商品為主的業務，在今年首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科技流程再創更多元的旅遊服務，同時將全球各地的團體旅遊納入平台之中，滿足所有階層的消費者需求。

AsiaYo行銷長游棨元表示，公司今年首度在平台中加入了團體旅遊這項商品，過去的營運內容是以訂房的業務起家的網路平台，隨著多年過去，不斷的進化增加了露營郵輪、一日遊、滑雪、馬拉松、酒店式公寓等項目，以符合市場潮流的變遷，並隨時依據消費者的需求動態調整商品。

游棨元表示，這次投入團體旅遊市場，首波將先以日本為主打，同時將發揮AI科技旅遊平台的優勢，舉例而言，傳統旅行社在旅客報名後都需人工收取護照核對資料內容，但AsiaYo透過AI程式的協助，自動化核對護照資料，即可透過AI完成旅客資料之上載，省去許多人工作業時間，這也將是未來旅遊業的趨勢。

因應一年一度的報稅季又來臨了，AsiaYo也推出了「AsiaYo爆睡祭」超值優惠。AsiaYo表示，預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用app輸入專屬折扣碼即可享有優惠，週週再搶獨家限量66折訂房折扣碼。此外，於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。

報稅 旅遊業 護照 郵輪 露營

延伸閱讀

觀光股在520壓回後能逢低買進？ 專家：長期來看解禁機率仍大

好市多會員護照新改版！上萬網友大讚：早就該這樣

四川露營季 德陽登場

陸13口岸入境郵輪 遊客免簽停留15天

相關新聞

房市買氣熱絡 信義房屋總座陳麗心：今年房仲、代銷業務可望優於去年

信義房屋（9940）22日股東會承認去年財報並通過配發1.6元現金股利，信義房屋總經理陳麗心表示，今年台灣經濟表現不錯，...

耐能攜手安防品牌Spark 看人工智慧如何賦能故宮博物館

耐能智慧22日表示，與義大利安防品牌Spark迪維科協力，完成故宮博物院安防新建置，包含AI VMS Server的建置...

三立入股中嘉股權 NCC要求限期出清：潛在投資者20多人

三立入股中嘉上層榮盛公司股權，踩到過去負擔紅線，NCC要求限期出清股權。NCC今天表示，目前中嘉上層泓順公司送來的潛在投...

裕隆法說會／n7大量交車 毛利率與獲利都受惠

裕隆集團（2201）22日法說會，裕隆公司表示，納智捷電動車n7在第2季陸續交車，單月交車台數在1,200台到1,500...

台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近九成

據實價登錄網與淨遷入人口數資料發現，近10年、六都累計淨遷入人口數與房價漲幅對照，其中人口淨遷入數排名倒數第二、三名的台...

渣打銀行與環旭電子完成簽署 3.2億美元永續績效連結貸款

渣打銀行22日宣布與環旭電子（USI，上海證券交易所代碼：601231）完成簽署總額超過3.2億美元（約新台幣104億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。