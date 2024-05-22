雄獅轉投資線上旅遊平台 AsiaYo首度開賣團體旅遊商品

雄獅（2731）轉投資AsiaYo突破以往OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）以自由行商品為主的業務，在今年首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科技流程再創更多元的旅遊服務，同時將全球各地的團體旅遊納入平台之中，滿足所有階層的消費者需求。

AsiaYo行銷長游棨元表示，公司今年首度在平台中加入了團體旅遊這項商品，過去的營運內容是以訂房的業務起家的網路平台，隨著多年過去，不斷的進化增加了露營、郵輪、一日遊、滑雪、馬拉松、酒店式公寓等項目，以符合市場潮流的變遷，並隨時依據消費者的需求動態調整商品。

游棨元表示，這次投入團體旅遊市場，首波將先以日本為主打，同時將發揮AI科技旅遊平台的優勢，舉例而言，傳統旅行社在旅客報名後都需人工收取護照核對資料內容，但AsiaYo透過AI程式的協助，自動化核對護照資料，即可透過AI完成旅客資料之上載，省去許多人工作業時間，這也將是未來旅遊業的趨勢。

因應一年一度的報稅季又來臨了，AsiaYo也推出了「AsiaYo爆睡祭」超值優惠。AsiaYo表示，預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用app輸入專屬折扣碼即可享有優惠，週週再搶獨家限量66折訂房折扣碼。此外，於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。