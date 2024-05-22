快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

裕日車NISSAN品牌銷量看佳 預期今年營收成長

中央社／ 台北22日

裕日車總經理鐘文川今天表示，今年NISSAN品牌銷量可望較2023年成長，下半年新車供應量將逐步提升，今年裕日車營收和銷售台數目標成長。

裕日車下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，鐘文川表示，裕隆日產依據母公司之一NISSAN規劃，精進營運管理，包含擴大電動車型強化競爭力，打造品牌全數位價值鏈與數位通路擴增銷量，以財務紀律強化獲利能力。

鐘文川指出，今年裕日車持續導入新產品包括ALLNEW SENTRA全新改款，預計第3季導入純電車ARIYA等車型，他預期，今年NISSAN品牌銷量可望較2023年成長。

鐘文川表示，純電休旅ARIYA到今年4月底，接單超過130張，目前正積極向NISSAN爭取追加限量配額。

展望下半年新車供應量，鐘文川預期，裕日車下半年新車供應量將逐步提升。展望今年營運，鐘文川預估，裕日車今年營收和銷售台數目標成長。

法人問及日圓匯率貶值影響，鐘文川分析，裕日車進口車來源部分為日本，也有來自北美市場等其他地區，部分進口車以日圓計價，另以美元計價，日圓貶值也墊高NISSAN購入原材料成本，此外日本當地通膨，人力成本增加，日圓貶值儘管有助部分利潤率，但無法有效提升。

裕日車擴大在台NISSAN及INFINITI品牌電動車保修據點建置計畫，預計未來2年內投資新台幣1200萬元擴建電動車維修量能，預期2025年80個全體保修據點，均具備電動車維修能力。

觀察中國大陸東風日產銷售狀況，鐘文川指出，第1季銷售實績17.1萬輛，較2023年同期成長4.4%，東風日產規劃以新模式，推出4款NISSAN品牌電動車型，目前稼動率較去年同期提升。

日圓匯率 日產 營收 裕日車 進口車 電動車

延伸閱讀

2025年式美規Porsche Cayenne開始接單！價格大幅調漲

Audi Q8 e-tron榮獲2024台灣車訊風雲獎「最佳進口豪華中大型電動車」

台74市政路匝道下TOYOTA闖紅燈 撞翻NISSAN釀2傷送醫

配備升級再新增雙車色！25年式國產Nissan X-Trail售價104.9萬起上市

相關新聞

裕隆今召開法說會 進口車交車訂單佳、納智捷規劃第2波n7預購

裕隆汽車今天召開法人說明會表示，納智捷規劃第2波品牌n7電動車預購；第2季n7電動車交車量增加，有助毛利率表現，預期到第...

這才是鋼鐵人？世紀鋼一度飆上300元 創下歷史新高

世紀鋼（9958）股價盤中再刷下新高，一度衝達300元大關，收在294.5元，第1季稅後純益6.5億元，年增12倍，每股...

中租-KY 股東會通過長期募資案與股利 現金殖利率4.2%

中租控股（中租-KY）22日上午召開股東常會，通過股利配發每股配發6.7元股利，其中現金股息每股6.5元，股票股利0.2...

24檔金融股配息公開！中信金（2891）擺脫1元金 達人：逢低加碼一定會開花

今天這集來聊聊「2024年金融股配息大公開」。

台泥（1101）股價為何動起來了…股利1元殖利率換算僅3%？ 專家：後續發展能期待

台泥（1101）通過配發現金股利1元，以近期股價33元計算，殖利率約3%。雖然殖利率不高，但我覺得公司後續發展可以期待。

橡膠股向前衝 正新爆量大漲逾8%

輪胎大廠正新（2105）、建大（2106）22日表現亮眼，正新跳空大漲逾8%，一度攻上59元，挑戰2021年4月的高點；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。