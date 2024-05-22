裕日車NISSAN品牌銷量看佳 預期今年營收成長

裕日車總經理鐘文川今天表示，今年NISSAN品牌銷量可望較2023年成長，下半年新車供應量將逐步提升，今年裕日車營收和銷售台數目標成長。

裕日車下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，鐘文川表示，裕隆日產依據母公司之一NISSAN規劃，精進營運管理，包含擴大電動車型強化競爭力，打造品牌全數位價值鏈與數位通路擴增銷量，以財務紀律強化獲利能力。

鐘文川指出，今年裕日車持續導入新產品包括ALLNEW SENTRA全新改款，預計第3季導入純電車ARIYA等車型，他預期，今年NISSAN品牌銷量可望較2023年成長。

鐘文川表示，純電休旅ARIYA到今年4月底，接單超過130張，目前正積極向NISSAN爭取追加限量配額。

展望下半年新車供應量，鐘文川預期，裕日車下半年新車供應量將逐步提升。展望今年營運，鐘文川預估，裕日車今年營收和銷售台數目標成長。

法人問及日圓匯率貶值影響，鐘文川分析，裕日車進口車來源部分為日本，也有來自北美市場等其他地區，部分進口車以日圓計價，另以美元計價，日圓貶值也墊高NISSAN購入原材料成本，此外日本當地通膨，人力成本增加，日圓貶值儘管有助部分利潤率，但無法有效提升。

裕日車擴大在台NISSAN及INFINITI品牌電動車保修據點建置計畫，預計未來2年內投資新台幣1200萬元擴建電動車維修量能，預期2025年80個全體保修據點，均具備電動車維修能力。

觀察中國大陸東風日產銷售狀況，鐘文川指出，第1季銷售實績17.1萬輛，較2023年同期成長4.4%，東風日產規劃以新模式，推出4款NISSAN品牌電動車型，目前稼動率較去年同期提升。