台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近九成

據實價登錄網與淨遷入人口數資料發現，近10年、六都累計淨遷入人口數與房價漲幅對照，其中人口淨遷入數排名倒數第二、三名的台南、高雄之南二都，漲幅相當驚人，又以台南市房價飆升近9成冠居六都。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，南二都雖說人口增幅不比桃園等新興城市，不過「人沒來，錢卻來了」，率先啟動「本夢比」行情，在科技產業進駐、可望帶動區域經濟發展下，也加大區域房價上揚力道。

據內政部統計，桃園市、台中市2014~2023年淨遷入人口累計分別達19萬7,322、10萬2,824人，位居六都冠亞軍。而台北市、高雄市則為六都中，唯二10年來淨遷入人口達到負數的城市，其中北市更遷出逾21萬人。

賴志昶分析，北市受高房價所困，不僅是首購年輕族群難以移入，不少中高年齡層族群若想換屋，大多也換不回北市，僅仍選擇新北或桃園，房價長久處於高檔，人口外移趨勢難解。

據實價登錄網與淨遷入人口數資料發現，近10年、六都累計淨遷入人口數與房價漲幅對照，其中人口淨遷入數排名倒數第二、三名的台南、高雄之南二都，漲幅相當驚人，又以台南市房價飆升近9成冠居六都。住商機構提供

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