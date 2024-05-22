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裕隆今召開法說會 進口車交車訂單佳、納智捷規劃第2波n7預購

中央社／ 台北22日
裕隆汽車今天召開法人說明會表示，納智捷規劃第2波品牌n7電動車預購；第2季n7電動車交車量增加，有助毛利率表現，預期到第3季，集團進口車交車訂單穩定。裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。聯合報資料照。記者胡經周／攝影
裕隆汽車今天召開法人說明會表示，納智捷規劃第2波品牌n7電動車預購；第2季n7電動車交車量增加，有助毛利率表現，預期到第3季，集團進口車交車訂單穩定。裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。聯合報資料照。記者胡經周／攝影

裕隆汽車今天召開法人說明會表示，納智捷規劃第2波品牌n7電動車預購；第2季n7電動車交車量增加，有助毛利率表現，預期到第3季，集團進口車交車訂單穩定。

法人問及納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車交貨進展，裕隆表示，維持每月1200輛至1500輛交車速度，預期第3季底完成交車作業；規劃第2季至第3季n7電動車第2波預購，相關規劃將由合作夥伴鴻華先進對外說明，納智捷也正規劃新電動車款。

展望第2季和第3季營運，裕隆表示，第2季n7電動車交車量增加，有助第2季毛利率表現，預期到第3季，進口車交車訂單持續穩定。

針對集團旗下其他品牌推出新款電動車，裕隆表示，各品牌均有特色和銷售特點，只要掌握亮點，均有助各電動車品牌車款銷量。

展望今年資本支出，裕隆說明，今年集團資本支出規模約新台幣5億元，主要以苗栗三義廠區產能提升改善與建置為主，目前單班稼動率約7成左右。

裕隆表示，今年裕隆城租金收入規模約4億元。法人問及是否代理其他品牌新車，裕隆表示，集團秉持開放平台和多元客戶的原則，若有代理新車款，會在適當時間說明。

展望今年集團營運方向，裕隆指出，持續推動節能減碳，落實製程改善與節能減排、運具電動化與無碳化、資源循環零廢棄、資源再利用循環平台，目標每年節能減碳4.2%以上。

針對綠能布局，裕隆表示，持續在三義廠區建置太陽能裝置，已達成太陽能發電量大於三義廠區用電量目標；今年預估累計建置完成17MW容量規模，預估年發電量可到1986萬度。

在儲能事業布局上，裕隆2023年共生產941MW的儲能櫃實績，今年持續爭取外銷訂單，建構儲能系統。

太陽能發電 裕隆城 電動車

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