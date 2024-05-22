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外籍買家大手筆！一口氣砸逾8億、每坪266萬打包兩戶「信義聯勤」豪宅

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，包括台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」（圖）兩戶中高樓同樓層戶別，以及信義計畫區的「皇翔御琚」一戶交易。示意圖。記者朱曼寧／攝影
最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，包括台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」（圖）兩戶中高樓同樓層戶別，以及信義計畫區的「皇翔御琚」一戶交易。示意圖。記者朱曼寧／攝影

最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，包括台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」兩戶中高樓同樓層戶別，以及信義計畫區的「皇翔御琚」一戶交易。總計實價一口氣揭露三戶約11.12億元的交易案。

今年2月時，「One Park Taipei元利信義聯勤」交易兩戶中高樓同樓層戶別，且均由同一位外籍買家打包買下，合計總價約高達8.1億元，換算每評成交價約266萬元；另外，信義計畫區的「皇翔御琚」，1月成交中高樓層戶，總價2.98億元、單價206萬元，由國內自然人買下。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這次「信義聯勤」成交的兩戶，位在總樓高31層的北棟，成交單價266萬元符合樓層的社區行情，且目前社區的成交單價都在225萬元以上，站穩200萬俱樂部豪宅一哥寶座。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期台灣的科技產業發展蓬勃，包括Google、輝達（Nvidia）等重量級外資企業都加碼在台投資，也帶動高資產外籍人士來台購屋的熱度。

此外，先前美中貿易戰導引返台的逾3,000億境外資金，已陸續解禁伺機布局股市、房市，由於境外資金多半具有外籍背景，加上房地合一2.0實施後，法人課稅標準比照自然人，以法人名義購屋的節稅效果因而降低，使原本豪宅主力買盤之一的境外買家，購屋名義從法人回歸自然人，所以近期不少買豪宅的自然人具有外籍背景。

最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，其中台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」中高樓同樓層戶別，出現外籍買方以總價逾八億元、一口氣打包兩戶。台灣房屋提供
最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，其中台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」中高樓同樓層戶別，出現外籍買方以總價逾八億元、一口氣打包兩戶。台灣房屋提供

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