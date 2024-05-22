信義房屋推年度形象廣告 加碼抽東京來回機票

信義房屋21日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年堅持全台直營、深耕在地的服務初衷，並站在客戶立場，深刻理解客戶，以感動細膩的服務為客戶實現家業夢想的核心精神，此外，信義房屋推出「起家心藥行」數位活動，為消費者分析購售屋時會遇到的疑難雜症給出解方，現在問診抓藥還有機會抽中星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。

信義房屋秉持「以人為本」企業理念，以同理心理解客戶核心需求，並以專業與熱情創造許多感動服務體驗。此次廣告以「起家厝」為概念：在大城市工作的青年廚師「良平」迷惘於「起家」的方向與意義，一次因緣際會下，他來到南部中藥行兼營的民宿投宿，被中藥行的風土文化及背後意義所吸引，老闆娘招待的獨家配方「定心茶」更觸動他的心，他想，這一次他找到了屬於自己家的方向。

老闆娘「芳姨」也有她的人生課題──寡居的她守著這間當初和丈夫一起打拼的「起家厝」，她決定賣掉房子，搬去和子孫共享天倫，主動將這個家的鑰匙交給了信義房屋房仲「小鍾」；小鍾一直都了解中藥行對於芳姨的意義：不僅是一間房子，而是乘載了她和老伴、家人大半輩子的青春及回憶，直到他聽到芳姨和孫輩的對話、以及看見桌上家人的合照，小鍾也終於明白芳姨為何這次下定了決心，因為「心想定的地方，就是家的所在。」

除了感動人心的電視廣告外，承襲廣告裡中藥行的意象，信義房屋推出「起家心藥行」數位互動網站，根據信義房屋43年來的服務經驗及買賣相關數據，透過幾個簡單的問題，為消費者分析出專屬於個人在買賣房屋上的「心症」並對症下藥，不管是回憶太多難放手的屋主、不知如何選擇仲介與房子的首購族、還是希望功課做足再行動的客戶，信義房屋擁有AI智能配案，精準媒合買賣方需求、「我家有多夯」以AI和實價登錄資料分析市場最新行情；全台直營服務，全台保障一致，一人委託全台超過三千位專業經紀人員協助。現在體驗「起家心藥行」找到自己的起家心症，登錄還有機會抽中星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。

信義房屋自1981年創立迄今43年，不僅是房仲業上市公司，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業，更是深獲消費者信賴的房仲品牌，因願意站在客戶的立場，深刻理解客戶需求、並用實際成果獲得客戶信任；並堅持全台直營，深耕在地，以團隊為客戶處理需求與房地產交易，更發揮「信義立業 止於至善」精神，持續以各項創新服務及數位科技深化服務，持續強化「信任」，讓每一位客戶都可以因為信義而實現家業夢想，並擁有更多的幸福。

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