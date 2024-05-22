新北塭仔圳重劃區買氣佳 璞元總座：未來6字頭恐成常態

今年預售買氣佳，其中重劃區個案因低基期備受首購族青睞。璞元建設副董事長暨總經理林瑞山表示，新北市塭仔圳重劃區緊鄰台65線與輔仁大學，且目前房價相對親民，不少剛性需求買盤都前來置產，不過在原物料上漲、綠色通膨的壓力下，該區單價坐五望六，未來6字頭更可能成為常態。

位在新北市新莊泰山交界的塭仔圳重劃區預售案「築。滿滿」分為1、2期，業者指出，第1期共196戶，自去年6月公開至今，銷售狀況不錯，日前將推出第2期，每坪開價53~61萬元，據實價登錄，該案已經登錄150戶，成交均價約53~54萬元，總價帶約在1600~3000萬元，歷史最高價為每坪57.52萬元。

「築。滿滿」為堃達土地開發的第二案，總經理黃啟煌表示，公司近年來從土開跨入建築領域，目前手上共有3案，且相當看好塭仔圳重劃區的未來發展，且處於新莊副都心旁，可享有副都心的生活機能與價值，此次也特別找未來璞園團隊，用心打造一個耐震、施工品質上等的建築，當然未來也不排除持續購地。

林瑞山表示，目前房市狀況不錯，主要是通膨壓力下，房地產仍是相對保值抗跌的選項，而隨著物料雙漲等壓力下，未來塭仔圳重劃區房價恐怕也會緩漲，未來6字頭可能會成為常態，而目前該區現階段購屋族群大多是剛性自用，像是金融業、科技業、製造業、自營商、軍公教等。

「築。滿滿」基地方整，在施工與結構的先天上已然佔盡優勢，且導入良好的抗震二元系統，地下室做了80CM厚連續壁、深度直達28.7米，鋼筋採用420W SD、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。特別敦請日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗，現場的執行者則是好評滿點的新東陽營造。 堃達土地開發總經理黃啟煌（左）與璞元建設副董事長林瑞山。記者朱曼寧／攝影

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