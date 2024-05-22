快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

新北塭仔圳重劃區買氣佳 璞元總座：未來6字頭恐成常態

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
璞元建設副董事長林瑞山。記者朱曼寧／攝影
璞元建設副董事長林瑞山。記者朱曼寧／攝影

今年預售買氣佳，其中重劃區個案因低基期備受首購族青睞。璞元建設副董事長暨總經理林瑞山表示，新北市塭仔圳重劃區緊鄰台65線與輔仁大學，且目前房價相對親民，不少剛性需求買盤都前來置產，不過在原物料上漲、綠色通膨的壓力下，該區單價坐五望六，未來6字頭更可能成為常態。

位在新北市新莊泰山交界的塭仔圳重劃區預售案「築。滿滿」分為1、2期，業者指出，第1期共196戶，自去年6月公開至今，銷售狀況不錯，日前將推出第2期，每坪開價53~61萬元，據實價登錄，該案已經登錄150戶，成交均價約53~54萬元，總價帶約在1600~3000萬元，歷史最高價為每坪57.52萬元。

「築。滿滿」為堃達土地開發的第二案，總經理黃啟煌表示，公司近年來從土開跨入建築領域，目前手上共有3案，且相當看好塭仔圳重劃區的未來發展，且處於新莊副都心旁，可享有副都心的生活機能與價值，此次也特別找未來璞園團隊，用心打造一個耐震、施工品質上等的建築，當然未來也不排除持續購地。

林瑞山表示，目前房市狀況不錯，主要是通膨壓力下，房地產仍是相對保值抗跌的選項，而隨著物料雙漲等壓力下，未來塭仔圳重劃區房價恐怕也會緩漲，未來6字頭可能會成為常態，而目前該區現階段購屋族群大多是剛性自用，像是金融業、科技業、製造業、自營商、軍公教等。

「築。滿滿」基地方整，在施工與結構的先天上已然佔盡優勢，且導入良好的抗震二元系統，地下室做了80CM厚連續壁、深度直達28.7米，鋼筋採用420W SD、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。特別敦請日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗，現場的執行者則是好評滿點的新東陽營造。

堃達土地開發總經理黃啟煌（左）與璞元建設副董事長林瑞山。記者朱曼寧／攝影
堃達土地開發總經理黃啟煌（左）與璞元建設副董事長林瑞山。記者朱曼寧／攝影

通膨 重劃區

延伸閱讀

影／放高利貸暴力討債 新北警攻堅天道盟孔雀會逮5人

康橋國際學校2度校車隧道事故 新北不排除處停招

國中音樂班人數僅北市一半 議員質疑新北音樂環境不佳

機捷通車7年…議員諷A10重劃區發展「空空如也」張善政：盡快改善

相關新聞

外籍買家大手筆！一口氣砸逾8億、每坪266萬打包兩戶「信義聯勤」豪宅

最新實價登錄揭露三筆每坪成交價逾200萬元的豪宅交易，包括台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」兩戶...

信義房屋推年度形象廣告 加碼抽東京來回機票

信義房屋21日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年堅持全台直營、深耕在地的...

新北塭仔圳重劃區買氣佳 璞元總座：未來6字頭恐成常態

今年預售買氣佳，其中重劃區個案因低基期備受首購族青睞。璞元建設副董事長暨總經理林瑞山表示，新北市塭仔圳重劃區緊鄰台65線...

台灣企業如何永續經營 永佳捷董座許作名：二代不用急於證明自己

永佳捷（Masada 電梯）董事長許作名日前發表新書《台灣資本1949~ 台商學》，21日舉辦「1949台商學媒體論壇」...

打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次

台中豪宅一哥聯聚建設2019年打造豪辦「聯聚中雍」，創下新高價後，近期推出第二棟商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower...

又有外國人買豪宅 他砸8.1億買信義聯勤同層兩戶

又有外國人買豪宅，最新實價登錄一口氣揭露3筆單價200萬以上的豪宅交易，包括大安區「One Park Taipei元利信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。