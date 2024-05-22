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富邦證券輔導來億興業 5月22日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的來億興業（6890；來億-KY），為國際知名鞋廠的代工製造廠商，以高質量運動鞋及休閒鞋著稱。來億-KY將自22日起至5月24日受理競價拍賣，競拍底價為每股新台幣77.27元，競標結果將於5月28日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月12日掛牌上市。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，且積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。

來億-KY的2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第一季營業收入為77.7億元，較去年同期成長40.78%，毛利率為19.09%、每股稅後盈餘3.36元。市場樂觀預估，來億-KY將受惠於巴黎奧運的運動商機，2024年度成長動能可期。

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