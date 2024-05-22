台灣企業如何永續經營 永佳捷董座許作名：二代不用急於證明自己

永佳捷（Masada 電梯）董事長許作名日前發表新書《台灣資本1949~ 台商學》，21日舉辦「1949台商學媒體論壇」，許作名表示，台灣資本的關鍵未來，唯有以理性務實的決策與態度應對政治現實，不可變相操弄「一個中國原則」，台灣資本才能持續在全球經濟扮演舉足輕重的角色。

《台灣資本1949~ 台商學》新書發表後，受業界不少好評，在博客來人文社科類，7日暢銷書排名第二，僅次馮世寬回憶錄，目前也將進行二刷，昨日舉辦1949台商學媒體論壇，邀請到義守大學企管系教授鍾喜梅、眾博法律事務所主持律師許兆慶、Alliance Advisors董事總經理馮欣宜一同暢談台灣資本與家族傳承所面對的問題。

許作名指出，西方開放市場與對中國邊界思維的優勢已成過去。曾經倚賴文化、語言相近的中國市場而成長、並滿足生產效率的台灣企業，特別是家族企業，接下來將面對更多的不確定性。

談到家族企業經營，許作名指出，台灣多數企業仍是以傳承二代為主，但繼承與分配是核心大事，像是分配不均、二代專業與興趣各有偏好等，都會延伸相關問題，若是這一步平穩度過，下一步是家族企業的治理，由誰來治理與主導，也常見利益或營運成果有衝突。

許作名表示，女兒在美國唸書時，有次女兒還跟他說「爸爸我發現，每次富二代只要想要證明什麼的時候，公司就要完了」。他指出，其實創立企業的一代，有天時、地利、人和等關鍵因素，且創業者本身就是強人，要超越本來就有困難，所以第二代不要急著證明自己，而是透過觀察、積累、改變思維，找出自己的利基點，再以前人的成就作為基石，開創屬於自己的天地。

許作名也建議，其實家族也可以退居到董事會上進行監督，指導公司原先的願景與方向，而經營權可以交給有長才的專業經理人，像BMW就是最好的成功案例，營運委由專業管理團隊負責，家族退居幕後，不過，上市公司若是持股不足，也容易引發外人爭搶經營權，因此如果看好所經營的公司，應該要掌握多數股權，才不會讓外人有機可趁。

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