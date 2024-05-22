打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次

台中豪宅一哥聯聚建設2019年打造豪辦「聯聚中雍」，創下新高價後，近期推出第二棟商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower」，個案與建築大師隈研吾合作，目標打造亞洲新地標，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高作品。

隈研吾今年2月才來台和聯聚創辦人江韋侖及團隊，進行建築外觀與帷幕計畫討論，最近又連續到台中二次，不到三個月訪台三次，可見隈研吾對此建築看重程度。

聯聚中維大廈Kuma Tower位於七期市政路、市政北一路，基地2380坪，預計興建地上42層，地下7層摩天大樓，為聯聚第二件豪辦作品，聯聚為求突破，特別邀請建築大師隈研吾共同打造。

隈研吾今年2月即率事務所成員來台，與聯聚創辦人江韋侖及聯聚團隊進行建築外觀討論，近日又連續來台，針對外牆帷幕模型、材料耐候性、地坪切割、色彩計畫等項目，進行縝密而深入的討論。

聯聚表示，從密切的交流與討論，可看出聯聚建設與隈研吾，皆對這棟亞洲新地標充滿期許。而聯聚為求建物在台灣氣候條件下，能兼具美觀與耐久性，並特別針對材料進行「耐候性」檢驗，光是塗裝即進行長達 4000小時的AAMA 2605測試，力求符合卓越性能的國際性標準，並讓聯聚中維的藍圖能精準實踐。

聯聚表示，聯聚中維大廈Kuma Tower，除了層層包覆的簷板吸睛，整體外觀旋轉向上，每個單元板片尺寸角度也各有變化，加上不同深度陽台設計，讓綠意垂直延伸，完全體現建築師隈研吾與聯聚建設雙方的建築理念。

在規劃上，聯聚中維大廈主打80-150坪，一整層760坪，在空間選擇上彈性更高。

此外聯聚中維大廈也將申請三大標章認證，耐震設計、耐震以及綠建築標章。前兩項耐震設計及耐震標章，確保建築在規劃與施工上，皆符合制震要求與規劃，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以遠高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度外，也照顧周圍行人的安全。

此外，綠建築標章，則要求從生態、節能、減廢、健康等四個面向，來進行建築符合永續環保標準，除了檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向都將符合綠建築標準，將吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。

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