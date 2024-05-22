又有外國人買豪宅 他砸8.1億買信義聯勤同層兩戶

又有外國人買豪宅，最新實價登錄一口氣揭露3筆單價200萬以上的豪宅交易，包括大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」兩戶中高樓同樓層戶別，由同一位外籍買家打包買下，總價合計約8.1億元、單價266萬元。

另外，信義計畫區的「皇翔御琚」，1月成交中高樓層戶，總價2.98億元、單價206萬元，由國內自然人買下。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這次信義聯勤成交的兩戶，位在總樓高31層的北棟，成交單價266萬元符合樓層的社區行情，且目前社區的成交單價都在225萬元以上，站穩200萬俱樂部豪宅一哥寶座。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期台灣的科技產業發展蓬勃，包括Google、輝達等重量級外資企業都加碼在台投資，也帶動高資產外籍人士來台購屋的熱度。

此外，先前美中貿易戰導引返台的逾3000億境外資金，已陸續解禁伺機佈局股市、房市，由於境外資金多半具有外籍背景，加上房地合一2.0實施後，法人課稅標準比照自然人，以法人名義購屋的節稅效果因而降低，使原本豪宅主力買盤之一的境外買家，購屋名義從法人回歸自然人，所以近期不少買豪宅的自然人具有外籍背景。

台灣房屋統計實價登錄資料，2022年至今，外籍人士來台買億元級豪宅，在全國總共僅有五筆交易，今年除今年1月的「冠德信義C棟」有外籍人士以總價4.07億元入手外，還有北市松山區「潤泰敦峰」、大直「西華富邦」、內湖別墅「樸山水澗」、台中「由鉅大恆」等案。

台灣房屋集團趨勢中心另統計台北市近兩年Q1的200萬豪宅交易量，2023年Q1單價破200萬的豪宅交易案，僅有2筆「潤泰敦峰」交易；而今年同期，已有8筆200萬俱樂部成員，整整比去年同期增加了4倍之多，顯示高端豪客今年積極進場。

像是具備景觀稀有性的「One Park Taipei元利信義聯勤」，第一季就有3筆交易，且年初時南棟的高樓層戶別成交279.4萬元，暫居今年以來單價最高的豪宅；而大直水岸的指標豪宅「西華富邦」也有3筆；信義計畫區的「皇翔御琚」則有2筆，成交單價落在206~222.4萬元之間。

陳定中分析，2023年第一季的房地產景氣相對低迷，尤其高總價豪宅受平均地權條例、囤房稅2.0等等政策干擾程度較大，導致去年首季台北市的高單價豪宅交易偏向清淡。

但今年政策波動已相對緩和，加上7月囤房稅2.0將實施，部分豪宅業者對餘屋銷售轉趨積極；且股市持續在2萬點以上的高檔盤旋，高資產族的獲益豐厚，置產意願也相對提升，使今年第一季單價逾200萬元的豪宅交易量，較去年同期大幅增加。 2024年台北單價200萬豪宅交易案。資料來源／台灣房屋

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