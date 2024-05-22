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永佳捷論壇 董事長許作名解析上市公司經營權之爭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
義守大學企管系教授鍾喜梅(左)表示，企業經營權傳承，不僅是權力的移轉，也關乎企業走向、員工生計。黃淑惠攝
義守大學企管系教授鍾喜梅(左)表示，企業經營權傳承，不僅是權力的移轉，也關乎企業走向、員工生計。黃淑惠攝

永佳捷（Masada 電梯）科技公司主辦的「1949台商學媒體論壇」，董事長許作名主持，邀請義守大學企管系教授鍾喜梅、眾博法律事務所主持律師許兆慶、Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜來進行論談，探討「家族企業如何進行傳承」。

近年來國內資本市場不管是科技業、還是老牌的傳統產業，包括永大、大同、泰山、東元、智冠及誠美材等多家上市、櫃公司都引爆搶經營權大戰。

國內許多上市公司不斷上演搶經營權之爭，這些議題也成為市場矚目的焦點，許作名曾經擔任過永大董事長，他將心路歷程撰寫成「台灣資本1949～台商學」一書，近期也成為博客來 人文社科類 7日暢銷書排名第二，目前僅次馮世寬回憶錄人文社科類排名第3名。

曾經是永大董事長 許作名在論談中就直接指出，不管是家族傳承衍生經營權問題，或是上市公司持股不足引發外人爭搶經營權；要解決經營權的問題，方法只有一個，經營者掌握的股權數不能太少，外人就不會有機可趁；換而言之，如果真的看好所經營的公司，應該用多數股權來展現實力，才能杜絕有心人覬覦。

面臨經營權之爭時，如何能獲得外資的支持，Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜分析，上市櫃公司都要重視國際第三方評等，另外，董事改選名單需注意事項才能爭取更多外資的支持，首先，董事會出席率不能低於75%，董事名稱與背景未揭露，一般董事最多6個董事職務，一般與執行職務董事最多5個董事職務及委員會獨立性如獨立董事席次不能低於三分之一等。

法義守大學企管系教授鍾喜梅表示，企業經營權傳承，不僅是權力的移轉，也關乎企業走向、員工生計，以及大眾對於公司的期待與觀感規制定。股東實力派主義定位下，大股東要把企業帶去哪裡，以及是否具有正當性，公司核心能耐建立在組織架構與員工職能發展上，領導人如何累積與厚植公司核心能耐。

眾博法律事務所主持律師許兆慶表示，家族傳承計畫對於確保企業的長期穩定和持續至關重要，這包括明確的繼承規則和領導人才培養。台灣百大企業經營者平均年齡67歲，超過80%在60歲以上，呈現高齡化現象。透過有效的領導交接和繼承規劃，家族企業可以在不斷變化的市場中保持其獨特的競爭優勢。

許兆慶進一步指出，無論是默克集團或是洛克斐勒家族，他們能夠傳承久遠，除了良好的制度設計以及家族精神以外，更重要的是家族股權並未因為世代傳承而出現分散的問題。

永佳捷（Masada 電梯）科技公司主辦的1949台商學媒體論壇。董事長許作名(右二)主持，邀請義守大學企管系教授鍾喜梅(左二)、眾博法律事務所主持律師許兆慶(左一)、Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜(右一)來進行「家族企業如何進行傳承」。黃淑惠攝
永佳捷（Masada 電梯）科技公司主辦的1949台商學媒體論壇。董事長許作名(右二)主持，邀請義守大學企管系教授鍾喜梅(左二)、眾博法律事務所主持律師許兆慶(左一)、Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜(右一)來進行「家族企業如何進行傳承」。黃淑惠攝

永大 經營權 義守大學

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