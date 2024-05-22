台塑企業攜手韓頂尖大學 王瑞瑜：聚焦生技、新能源

台塑企業今日表示，將與南韓KAIST共同拓展生技及新能源領域，首先加強產學合作及學術交流，未來重要計畫包括互聘教授、交換學生、舉辦研討會及整合資源，再透過跨國培育高階人才及研發成果進一步促進產業升級與技術創新。

KAIST為南韓頂尖大學，有南韓MIT（麻省理工）美稱，其工程及科技研究在國際享有盛名。台塑企業常務委員王瑞瑜5月領軍長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，親赴南韓與KAIST簽署合作協議及深度互動，正式翻開合作新頁。

王瑞瑜透過新聞稿表示，此項計畫不僅能夠激發彼此的潛力與創意，更將成為台灣與韓國攜手在學術、科研、產業領域上追求共榮卓越發展的新合作標竿。

生技方面，王瑞瑜指出，雙方擬聯手深化幹細胞、基因治療研究，發揮彼此優勢以創造加乘效果。如長庚醫院成立將近50年具豐富臨床數據，為全台最大規模醫療體系，而KAIST在醫學研究上有傑出成就但缺乏臨床環境，未來雙方互補後可望取得突破性進展，推動精準治療及全齡健康目標。

新能源部分，雙方理念一致全力開發鋰電池、電動車、電源管理等新能源產業關鍵技術，其中，台塑企業2008年即投入生產磷酸鋰鐵材料及電池模組，將在既有的成熟基礎上與KAIST儲能研究中心深入合作，提高電池技術及效率，發展更多元與高層次電池應用模式，以新科技驅動產業升級。

王瑞瑜此次也應邀出席KAIST講座發表專題演說，將台塑企業創辦人王永慶的創業精神及人生觀傳遞到韓國。

王瑞瑜強調，創辦人堅持勤勞樸實態度及獨有的管理制度，從開設一間米店到創立台塑企業，最後建造了台灣石化王國，並終生提倡節約、珍惜資源，還積極成立學校與醫院，親身實踐奉獻社會的理念。

此外，她更是受到創辦人 前瞻性眼光及全面布局啟發，才因而創立台塑生醫、台塑新智能，致力推動預防醫學及新能源發展，期許帶給人類更美好的社會。

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