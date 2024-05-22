換北市補漲？漲幅5年新高、中古大樓均價站上75萬
台北市政局公布最近一期、今年2月住宅價格指數達122.25，較1月上升1.43%，漲幅為5年來最高。目前大樓平均成交單價已突破75萬元，公寓均價也達49.3萬，距5字頭一步之遙。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，本波多頭由蛋白區起漲，北市相較於其他縣市漲幅較少，促使許多自用買方在比價效應下，轉進北市，因而出現補漲情況。
她表示，近一年北市推出不少新案，外圍蛋白區也紛紛攻上一坪百萬，成屋房價也因而受到帶動。
根據地政局統計實價登錄資料，今年2月北市交易量共751件，較1月增加11件，較前一年同期707件，增加44件。
2月交易總額為196.5億元，較1月減少3.2億元，但較前一年同期增加24%。
房價部分，2月全市住宅價格指數122.25，較1月上升1.43%，漲幅為2019年3月以後最大，並已連續11個月上漲。目前住宅平均總價1,937萬元，每坪61.68萬元，其中大樓平均單價已來到75.5萬元，公寓均價也達49.3萬。
各行政區2月交易量6區增加、3區持平、3區減少，增幅最大前三名分別為士林區、北投區、南港區，較1月分別增加52%、43%、16%；減幅最大為信義區，較1月減少41%。
各行政區交易總額依序由中山區34億元、大安區30億元及內湖區24億元；總額最少為大同區，僅7.32億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.67倍。
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