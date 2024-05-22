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人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構觀察內政部與實價資料，統計10年六都累計淨遷入人口數與房價，其中人口淨遷入數排名倒數第二、三名的南二都，房價漲幅卻相當驚人，尤以台南市房價飆升近9成冠居六都。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，南二都人口增幅不如桃園等新興城市，不過「人沒來，錢卻來了」，科技產業進駐帶動區域經濟發展，也加大房價上揚力道。

根據內政部統計，桃園、台中2014~2023年淨遷入人口累計分別達19.7萬、10.2萬人，位居六都冠亞軍。台北、高雄則為六都中，唯二10年來淨遷入人口達到負數的城市，其中北市10年更遷出逾21萬人。

賴志昶分析，北市受高房價所困，不僅是首購年輕族群難以移入，不少中高年齡層族群若想換屋，大多也換不回北市，僅仍選擇新北或桃園，房價長久處於高檔，人口外移趨勢難解。

此外，近年來機場捷運、TPASS等議題炒熱，大台北交通機能逐漸健全，外縣市親民的房價，也讓人口持續外移。

至於桃園、台中能成為人口成長的績優生，前者主要受益親民房價，磁吸「脫北者」移入；而後者則為科技業聚落的後起之秀，且近期重劃區議題濃厚，受到中部其他縣市購屋者青睞。

南二都近10年人口遷移人數相對少，但比較實價登錄資料，10年來房價漲幅以台南近9成、高雄逾6成分居冠亞軍住商不動產高屏澎區協理林祺博分析主要原因有二。

一是南二都過去房價長期處於低檔，房價維持一字頭許久，因此相對漲幅空間大。

二是南二都近期吸引高科技產業進駐，帶動經濟發展之虞，也為區域帶來高收入的科技新貴移入，因此雖說兩都成為金流的強力磁鐵，進而推升在地房市發展前景。

六都淨遷入人口與房價統計。表／住商機構提供
六都淨遷入人口與房價統計。表／住商機構提供

內政部 房價 機場捷運

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