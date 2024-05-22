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買房好難！北市大樓公寓小宅月線、季線半年線趨勢皆漲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市地政局分析房市動態。圖／北市地政局提供
北市地政局分析房市動態。圖／北市地政局提供

北市地政局今公布最近一期113年2月實價登錄交易件數751件，較1月增幅1.49%；交易總額196.58億元，較1月減幅1.61%；住宅價格指數122.25，較1月上升1.43%。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。

北市地政局分析交易量及總額分析，今年2月實價登錄量價動態，全市交易量共751件，較1月740件增加11件，增幅1.49%，較前一年同期707件，增幅6.22%；交易總額為196.58億元，較1月199.80億元減少3.22億元，減幅1.61%，較前一年同期157.82億元，增幅24.56%。

另外，各行政區2月交易量6區增加、3區持平、3區減少，增幅最大前三名分別為士林區、北投區、南港區，較1月分別增加52.50%、43.86%、16.00%；減幅最大為信義區，較1月減少41.18%。

北市各行政區交易總額依序由中山區34.22億元、大安區30.12億元及內湖區24.70億元位居前3名；總額最少為大同區，僅7.32億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.67倍。交易總額增幅最大為中山區，較1月增加37.60%；減幅最大為南港區，較1月減少44.91%。

地政局指出，住宅價格指數分析部分，今年2月全市住宅價格指數122.25，較1月120.53上升1.43%，較前一年同期115.21上升6.11%；標準住宅總價1,937萬元，標準住宅單價每坪61.68萬元。

大樓住宅價格指數128.96，較1月126.83上升1.68%；公寓住宅價格指數114.25，較1月113.23上升0.90%；小宅住宅價格指數117.56，較1月115.65上升1.65%。

北市地政局分析房市動態。圖／北市地政局提供
北市地政局分析房市動態。圖／北市地政局提供

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