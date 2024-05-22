歐臺商會青商會最年輕新會長 由年僅30歲的張敬偉出任

歐洲臺灣商會聯合總會5月11日至12日在荷蘭阿姆斯特丹舉辦第30屆會員代表大會，近200位海外臺商共襄盛舉；監察院院長陳菊、僑務委員會委員長徐佳青、駐荷蘭代表處大使陳欣新、世界臺灣商會聯合總會總會長李天柒、監事長劉文堂、荷蘭哈勒默梅爾市（Haarlemmermeer）市長Marianne Schuurmans-Wijdeven、立陶宛駐荷蘭全權公使Mindaugas Zickus、世界台灣商會聯合總會總會長李天柒、亞洲臺灣商會聯合總會總會長許玉林、大洋洲臺灣商會聯合總會總會長劉妍宏等都應邀出席盛會。此為近年來在荷蘭與中華民國連結的一大盛會。

此次大會為第30屆歐洲台灣商會聯合總會第三次理監事聯席會議，與第31屆改選暨第13屆歐洲台灣商會聯合總會青商會第三次理監事會與第14屆改選。

候選歐洲台灣商會聯合總會會長為葡萄牙台商會的莊登翔，而候選歐洲台灣商會聯合總會青商會會長的則是一位年僅30歲的張敬偉榮膺下一屆青商會會長。張在致詞時表示，感謝各位理監事的支持，個人願意秉持之前在土耳其台灣商會的薰陶任內「多做事，少說話」的原則，在未在來歐洲臺灣商會聯合總會青商會會長任內扮演好會長的角色。

土耳其青商創會會長、也是高得石材的第二代傑出企業家張敬偉，長期旅居土耳其伊斯坦堡的他，在土耳其大地震發生後，非常關心當地居民的生活狀況，不僅勸募捐助災民生活必需品及醫療物資等。為此也接受台灣多家電視台專訪，也呼籲國內民眾慷慨解囊。

張敬偉在台灣著名高得石材的優秀第二代傑出人才之一。從高中時期在父母耳濡目染下對於礦石開始投入研究，大學四年就讀於實踐大學國貿系，除了本科系用心學習外，在語言學習的努力的時間也優於同儕，所以畢業後就接受父母的指派長駐派派任土耳其之今，也因其活潑開朗且與人為善的個性，在土國與當地政商建立友好關係可以說是台商中佼佼者。之前台北市長柯文哲訪歐到訪土耳其，也由馮芷玲、林榮堂、張敬偉等商會成員居中協調，後來有關土國的礦石主來與台灣貿易交流，亦皆由張家所經營的髙得石材負責居中牽線與引領參觀諸多事宜。

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