碳費會趕快上路 彭啟明：價格是0也要開
環境部長彭啟明22日首赴立法院質詢，朝野立委仍聚焦碳費進度。立法委員王育敏強調，碳費制度延宕至今未果，環境部到底該如何加速法制作業？彭啟明回應，「（碳費）這台車一定要趕快開，縱使價格是0也要開」，強調碳費上路的決心。
環境部調整立法期程將原訂今年3月預告、6月公告的碳費費率延後至今年12月預告、明年3月預告。王育敏直指，碳費審議委員會不敢去碰觸到費率的議題，質疑到目前為止，開會好像就沒有開，是否環境部早有腹案、因為企業都還有意見，卻不敢提出來，反問彭「這車你敢不敢開？」
彭啟明表示，「從我立場一定要趕快開，縱使價格是0也要趕快開」，但這裡面還有很多細節要處理，目前制度、氣候變遷因應法所設下的規定，我沒辦法趕快決定」。
環境部次長施文真表示，不論是哪個部長，政策就是依法來執行，碳費費率審議會前三次會議確實沒有涉及費率討論、先做制度介紹，目前正在調查六月底或七月初來開下次會議，現在就依照審議委員建議，我們有把不同費率在不同層級的衝擊評估做完整報告，給委員們參考、進行討論，下次會議會有評估費率會有委員提供建議，不只是企業，也會把政府部門、民間團體、專家學者等大家的意見一起考慮進去。
彭啟明也補充，根據過去的經驗，碳費只是一個工具，還有別的方式要跟先進好的國家學習，例如新加坡或日本的相關配套措施，碳費只是碳定價的一個工具，期待任內可以發展多元工具、促進多元減量，讓量減下去才是關鍵。
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