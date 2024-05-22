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購屋能力未跟上房價漲速 天龍國「主力總價」曝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市總價1000萬元至2000萬元的住宅交易占比高達39.3%最高。圖／永慶房屋提供
台北市總價1000萬元至2000萬元的住宅交易占比高達39.3%最高。圖／永慶房屋提供

台北市房價動輒一坪百萬，一般認為單價拉高，購屋總價也會拉升，但房仲統計，總價1000萬元至2000萬元的住宅仍是台北市交易主力，總價2000萬以下占比更逾五成。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各總價帶交易占比，發現住宅總價1000萬元至2000萬元交易占比高達39%最高；其中最熱銷行政區為文山、內湖及北投，且行政區內交易量占比皆逾四成。

此外，位處台北市蛋黃區的中山區及信義區，總價1000萬元至2000萬元交易量也名列第四、第五。

觀察台北市近一年房市交易總價帶占比，1000萬元以下占比12.7%、1000萬元-2000萬元占比39.3%，兩者占比合計高達52%，顯示台北市住宅仍以2000萬元以下為主流。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市的房價雖然位居全國之冠，但是絕大多數的民眾的購屋能力未能跟上台北市的房價上漲速度，因此往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象，再加上台北有眾多屋齡較高的中古屋，相較嶄新大樓房價較為便宜，使台北市的房屋交易總價帶仍以2000萬元以下為主流。

從總價1000萬元-2000萬元交易熱區來觀察，台北市的12行政區之中，以文山、內湖、北投、中山和信義5大行政區買氣最旺，其中，文山區以交易量609件位居第一，且文山區交易量中有將近六成比例都落在這總價帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山區與排名第三的北投區相似，皆屬於台北市蛋白區，整體房價相對市中心較為親民。目前文山區以公寓產品交易居多，且新案較少，房價大多仍在4-5字頭，平均購屋坪數約為30坪左右。

北投區相較之下，距離市中心則較遠，且鄰近山坡地開發受限，也有不少屋齡偏大的公寓及大樓，因此單價在4-5字頭的產品仍將近半數，多分布於捷運奇岩站到關渡站沿線周邊。

內湖區則以574件交易居次，陳金萍說明，內湖目前總價1000萬元-2000萬元區間交易以公寓居多，5字頭房價可以購得約30坪左右的房屋，大樓產品房價高，房市交易多分布於捷運沿線與內湖科技園區周邊，購屋面積相對受限。

位在台北市蛋黃區的中山區及信義區也排名第四、第五，陳金萍表示，中山區有許多小坪數的大樓住宅產品可供選擇，坪數多在10坪至20坪，購屋負擔相對較輕，交易穩定。

至於信義區，捷運站周邊有不少套房、小坪數住宅交易，吸引單身、首購族群入主，此外，也有許多單價6字頭的老公寓，捷運象山站、永春站或是吳興街一帶都可以找的到總價1000萬元-2000萬元產品。

台北市熱門交易總價帶。資料來源／永慶房屋
台北市熱門交易總價帶。資料來源／永慶房屋
台北市總價1000萬元-2000萬元前五熱門行政區。資料來源／永慶房屋
台北市總價1000萬元-2000萬元前五熱門行政區。資料來源／永慶房屋

房價 捷運

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