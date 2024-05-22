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創新高！中鋼日用7.02萬噸再生水 讓自來水留給民生用

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，每日再生水使用量提升至7.02萬噸。圖／中鋼提供
中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，每日再生水使用量提升至7.02萬噸。圖／中鋼提供

中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，將廠內每日再生水的使用量提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%，突破新高，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，實踐中鋼與社會共好的永續發展信念。

中鋼表示，鋼鐵製程需大量用水進行冷卻、抑塵、除鏽、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展。中鋼長期以來勵行節約用水及回收水再利用工作，發展多元水源，目前已有自來水、鳳山溪再生水（含和發再生水替代履行）及臨海再生水等3股水源，可因應及降低限水風險。

中鋼說，為穩定生產用水，多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水已可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%。

除了致力節約用水，更超前佈署推動水源多元化策略，2018年8月開始導入鳳山溪都污再生水，2021年12月再導入臨海都污再生水後，近日再加入和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%。

中鋼為以4R策略執行水資源管理及推展各項節水方案，包括減少各製程用水（Reduce）、多層次循環水利用（Reuse）、廢水回收純化再利用（Recycle）及再生水取代新水（Replace）。

中鋼推動多項工程以降低原水使用，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、建置廢水純化場將廠內循環水回收再利用，改造廢熱回收設備減少熱負荷，以及將生產設備更新升級減少冷卻水使用等，廠內製程用水可依生產流程逐級使用5至6次，循環回收率高達98.5%，目前每日需要的補充用水量已降至11.9萬噸。

中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程以降低原水使用。圖／中鋼提供
中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程以降低原水使用。圖／中鋼提供

中鋼

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