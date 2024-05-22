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中鋼集團教育基金會攜手張正傑 重啟「監獄音樂會」演出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
監獄音樂會演出，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈。（圖／中鋼集團教育基金會）
監獄音樂會演出，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈。（圖／中鋼集團教育基金會）

中鋼集團教育基金會與享譽國際的大提琴家張正傑合作舉辦的「監獄音樂會」，雖於新冠肺炎疫情期間暫停辦理，睽違數年後，今年中鋼基金會攜手張老師重啟規劃，並於5月20日首次將監獄音樂會移師台南，分別抵達臺南監獄及臺南看守所，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈，再一次譜出感動人心的樂章。臺南地檢署檢察長鍾和憲長、臺南監獄典獄長莊能杰與臺南看守所所長吳永琛出席欣賞。

張正傑1996年受到電影【刺激1995】的啟發，對於古典音樂撫慰心靈的強大力量而深受感動，並在當時法務部與文建會的協助下，得以到綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄，完成5場音樂會巡迴演出。中鋼基金會於2017年首次攜手張老師前往高雄大寮監獄舉辦音樂會，之後再分別於2018年及2019年先後造訪高雄女子監獄、屏東監獄以及明陽中學等地，用無遠弗屆的音樂感動了許多獄中同學，不僅獲得極大好評及迴響，更有同學在開啟新的人生後，特地前往音樂廳欣賞張老師的大提琴演奏表演，令張老師大受鼓舞。

5月20日上午及下午分別在臺南監獄及臺南看守所舉辦的監獄音樂會，皆先由張正傑風趣幽默的話語來揭開序幕，化解同學對於古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象；另，曲目安排係由張老師親自用心設計，將許多創意想法融入其中，演奏的曲目包括聖桑：天鵝、台灣民謠：白鷺鷥、卡門：哈巴奈拉舞曲、霸王別姬：垓下歌…等，並邀請台灣著名京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮及知名鋼琴家呂冠葶老師同場獻藝，將大提琴與鋼琴的美妙琴聲，巧妙地與歌劇、京劇及崑曲的身段與唱腔合而為一，帶給同學耳目一新的體驗。朱老師以美猴王孫悟空的扮相現身，維妙維肖的動作再搭配張老師出神入化的大提琴伴奏，合作無間的精采表演，令在場的同學讚不絕口，臺南看守所吳永琛所長更表示很久沒見到同學如此熱情地舞動回應。

中鋼基金會執行長黃一中亦親自出席音樂會，與現場同學一同感受動人的曲目。黃執行長表示，中鋼長期以來致力推動ESG工作，在社會公益方面，希望透過與眾不同且深具意義的創新公益活動，展現不一樣的社會價值，期盼今日舉辦的監獄音樂會，可以讓同學感受音樂動人的無窮魅力，觸動自己內心的善良，埋下夢想的種子，懷抱未來無限寬廣的希望。

中鋼 監獄 音樂會

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