中鋼提高再生水使用占比 實踐企業社會責任

中鋼（2002）為一貫作業鋼廠，為穩定生產用水，多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水已可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%。中鋼除了致力節約用水，更超前佈署推動水源多元化策略，自2018年8月開始導入鳳山溪都污再生水，2021年12月再導入臨海都污再生水後，每日再生水的使用量約達6.05萬噸。中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG之企業社會責任。

鋼鐵製程需大量用水進行冷卻、抑塵、除鏽、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展。為穩定生產用水，紓解缺水風險，中鋼以4R策略執行水資源管理及推展各項節水方案，包括減少各製程用水(Reduce)、多層次循環水利用(Reuse)、廢水回收純化再利用(Recycle)及再生水取代新水(Replace)，並積極推動多項工程以降低原水使用，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、建置廢水純化場將廠內循環水回收再利用，改造廢熱回收設備減少熱負荷，以及將生產設備更新升級減少冷卻水使用等。中鋼廠內製程用水可依生產流程逐級使用5至6次，循環回收率高達98.5%，目前每日需要的補充用水量已降至11.9萬噸。

為持續精進水資源管理及開發多元水源，中鋼於2018年響應政府政策，超前佈署導入都污再生水，成為國內第一個大量使用再生水的企業。首先，中鋼廠內於2018年8月起開始導入鳳山溪都污再生水，每日約使用4.05萬噸，再於2021年12月導入臨海都污再生水，讓每日再生水的使用量提升至6.05萬噸，占每日補充用水量50%。中鋼去年共導入約2233.9萬噸的鳳山溪及臨海再生水，相當於6.4座鳳山水庫之儲水量，加上中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占每日補充用水量的比率達59%，突破新高。

鋼鐵業係用水依賴度相對高的產業，中鋼長期以來勵行節約用水及回收水再利用工作，並發展多元水源，目前已有自來水、鳳山溪再生水(含和發再生水替代履行)及臨海再生水等3股水源，可因應及降低枯水期可能帶來之限水風險。展望未來，中鋼將秉持「沒有最好，只有更好」的理念，依4R策略推動各項節水措施，落實循環經濟，並持續投入海淡水研究開發，穩定及強化中鋼用水韌性之外，也能增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，實踐中鋼與社會共好的永續發展信念。

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