上市櫃協會東方領袖講座／上騰生技董座張鴻仁：健保改革 須產業支持

前衛生署副署長、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁表示，全民健保是台灣上世紀末進行的社會制度改革奇蹟，可惜這十幾年來因為缺乏投資，疲態盡露，亟待改革。他強調，對醫療的投資不僅可保障全民健康，更可幫助經濟成長，因此需要產業界大力支持。

台灣上市櫃公司協會20日舉辦「東方領袖講座」，邀請張鴻仁以「如何一起建立生命健康的護國神山」為題，發表專題演講。

張鴻仁表示，2020年全球爆發新冠肺炎疫情後，台灣的防疫措施做到很成功，第一階段是靠一群不眠不休的醫師，透過迅速正確的決策來達成；第二階段則是靠「血汗」醫護人員與公衛體系築成的人肉長城，以及全體國民的自律配合，才能發揮效果。

張鴻仁說明，從新冠疫情發生，台灣醫護人員人力不足情形愈來愈嚴重，2022年護理人員的離職率和空缺率創下十年來新高。其中有高達七成以上的人是對薪資不滿意，還有應屆畢業的護理師，年薪保障僅70萬元。

張鴻仁認為，造成醫護人員人力不足的重要原因，與台灣的全民健保有關，不僅行政費用超低，跟供應商議價能力強，且還能普及全國，堪稱全世界「最划算」的醫療保險。

他指出，台灣全民健保有三大迷思，第一是很多人認為浪費醫療資源是最大問題，但實際上「浪費是假議題」；其次，社會上強調健保是社會福利不是保險，大家誤以為其中有很多項目是屬於免費的範圍；三是強調預防重於治療，除了增加健康還可以省錢，實際上預防確實能讓民眾更健康，但絕不可能讓你我少花醫療費用。他表示，全民健保其實卻是「行大善，造小惡」，結果造成整個制度因病而貧，但卻大量浪費小錢。

張鴻仁指出，過去十多年來，台灣的醫療支出並未隨著國民所得的增加而增加，影響所及，台灣醫院的本業利潤僅剩下1%，許多醫院被迫要靠停車場、美食街甚至是靠捐贈才能存活。更嚴重的是，台灣的癌症病人為了等待新藥通過健保審查，平均等待時間高達787天，但真正能通過健保給付的比例僅有30%。

他主張，醫療也是帶動台灣GDP成長的重要內需，政府和企業若能對健保財源提出更多挹注，不僅可幫醫護人員加薪，甚至可促進生產力及內需市場，進而帶動GDP的成長。全民健保若要改革，來自企業的支持非常重要，適度增加對醫療的投資，不僅可改善員工的健康，更能幫助經濟成長。

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