創業之星選秀／鴻海專利授權 力挺新創

鴻海（2317）科技集團近年來透過參與不同形式的新創扶植計畫，希望藉此鼓勵更多人才參與新創過程，為台灣創造持續不間斷的創新動能，並發掘出更多深具潛力的新創團隊。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

新創公司若能善用智慧財產，對公司發展具有相當助益，鴻海觀察到新創的狀況，2022年起公布「鴻海專利扶植新創計畫」，以拋磚引玉精神，率先挑選出千餘件優質專利，在一定期間內免費授權給新創公司運用，透過鴻海成熟的技術降低新創公司前期研發成本，並基於鴻海豐富的專利推動及管理經驗，為合作的新創公司提供免費諮詢。

透過這樣的分享機制，鴻海期望能成為新創公司後盾，也希望推動更加友善的專利分享文化，進而為產業創造更大價值。鴻海也與多家知名加速器簽訂企業新創參與（CSE）合作備忘錄，從更多元角度幫助台灣新創公司。

另外，在2023年，鴻海作為「孵創計畫」推手之一，出資贊助台灣第一個新創實境節目《Project Hatcher》，持續活絡台灣新創圈。《Project Hatcher》希望透過實境競賽節目形式，讓更多人看見台灣新創企業如何用創新來創造價值，如何面對評審的挑戰，以及創業的心路歷程。

鴻海研究院執行長李維斌表示，對新創公司來說，選擇主賽道的題目或是選擇自己喜歡的題目各有其利與弊。

成功的新創公司，通常是能夠在市場需求和創業家熱情間找到平衡點。新創公司利用相對成熟的新型技術創造新價值，對time to market很有幫助，也少一些技術風險。

未來鴻海會持續為台灣新創圈做出實質貢獻，運用鴻海的平台、資源，協助新創拓展多元機會。做為台灣產業的推手，幫助擁有潛力的團隊，建立更高的能見度與更好的發展機會。鴻海也鼓勵更多人投入新創，為產業創造創新動能，讓台灣新創能順利走向創造價值、尊重智慧財產的方向。

本屆賽事即日起至5月31日（五）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html。

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