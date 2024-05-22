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和泰新車亮相 搶年輕客層

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車總經理蘇純興。 圖／聯合報系資料照片
和泰車總經理蘇純興。 圖／聯合報系資料照片

和泰車（2207）性能車版圖再添新兵， 和泰車昨（21）日發表性能車款ALTIS GR SPORT，繼GR Yaris、GR 86之後，再推出搶市利器。和泰車總經理蘇純興表示，這款車年銷量目標2,500輛，自製率超過八成，是少數「日本設計、台灣製造」的GR車系。業界預期，GR性能車將有效擴大和泰車整體的客層，並降低年齡層。

蘇純興表示，全新改款的ALTIS GR SPORT繼承GR家族因子，外觀更具侵略性，性能更強悍。ALTIS GR SPORT上市是台灣GR品牌推廣一環，未來將持續展開更多GR系列活動。

和泰車近年來在台灣積極舉辦GR系列活動，昨日宣布將在年底舉辦台灣首屆ALTIS GR SPORT統規賽，將成為今年最引人矚目的賽車盛事。

和泰車在台灣導入多元GR系列車型，包括GR PURE SPORT車系的GR SUPRA、GR86、GR Yaris及ALTIS與COROLLA CROSS的GR SPORT。GR系列累計銷售突破3萬輛，隨著知名度提升，相較2019年成長高達196%。

據和泰車表示，日本TOYOTA投入三分之一的資源改造品牌性能表現，目標要改變TOYOTA車款在一般人觀感中的穩重、中庸印象，而是更熱血的品牌車款。

和泰車指出，ALTIS GR SPORT自2020推出後，以兼具年輕動感及駕馭樂趣之特點，深獲年輕消費者喜愛，主要客群為20歲至30歲男性，全新車款推出，建議售價91.5萬元，預估年銷量目標2,500輛。

蘇純興指出，為滿足消費者追求個性化潮流外觀及駕馭性能，開發團隊與國瑞汽車聯手，該車自製率達80%，以台灣消費者需求為核心打造。

和泰車 日本 消費

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