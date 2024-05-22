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台泥董事長張安平：鋰電廠 下月可望轉盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）董事長張安平昨（21）日說明集團展望，他指出，能源事業加上三元鋰電池廠自今年5月起已經損益兩平，6月可望開始賺錢，這個速度領先特斯拉等國際大廠；此外，台泥的綠電業務也已開始賺錢，儲能和綠能今年首季都有獲利。

至於過去相當倚重的中國大陸水泥市場，他坦言，今年大陸市場景氣仍不樂觀，基本上大陸水泥事業今年不會賺錢，雖然公司仍會繼續經營大陸市場，但未來12至18個月可能會裁撤掉一些水泥窯。

台泥昨天召開股東會，股東關切高雄的三元鋰電廠進度，張安平表示，全球許多電池公司的規模都比台泥旗下電池品牌Molicel大10倍、20倍甚至百倍，但是Molicel的電池價格是大陸電池品牌的2.5倍，仍然獲得飛行器、超跑等品牌埋單。

張安平指出，Molicel品牌電池5月營運已開始打平，6月可望開始小賺，獲利速度領先特斯拉等國際大廠。

張安平說明，目前世界上最先進空中垂直起降機eVTOL，逾半採用台泥Molicel電池，許多超跑及下一代產品也都使用Molicel電池，全世界目前能生產電池的大陸、日本、南韓及台灣等地，日韓一半以上電池在大陸製造，只有Molicel電池100%非大陸生產。

此外，台泥綠電業務目前穩定獲利，2022年在台供電1億多度、2023年成長20%，達1.2億多度。儲能事業第1季有賺錢，水泥儲能櫃EnergyArk已開發歐洲市場和大陸市場。

台泥 股東會

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