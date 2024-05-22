台泥轉型確立營運四隻腳 董座張安平宣示企業翻新頁

台泥（1101）董事長張安平昨（21）日宣布，台泥英文名稱「TCC」已由台灣水泥公司改為台泥集團控股公司（TCC Group Holdings）。在新控股架構下，台泥除台灣及大陸水泥事業之外，新增歐非低碳水泥及新能源業務，確立台泥營運的四隻腳。

台泥昨天舉行股東會，張安平表示，台泥正要翻開新的一頁，開始編寫全新的台泥故事，對於今年歐洲低碳水泥及新能源營運展望相當樂觀。

台泥股東會重點

台泥總經理程耀輝說明轉型成果，2022年台泥合併營收1,139億元，其中兩岸水泥占68%，能源及電力占29%，其他占3%；到了2023年，土耳其、葡萄牙投資以擬制性回溯的合併報表來看，台泥合併營收接近1,600億元，其中兩岸水泥占比降至43%，土葡水泥占31%，能源及電力占24%。

台泥股東會承認去年財報，稅後純益79.98億元，年增48%，每股純益1.06元，並通過配發1元現金股利。台泥另通過修改公司章程，將集團英文名稱從Taiwan Cement Corporation改為TCC Group Holdings，宣示從水泥股份有限公司走向集團控股公司。

張安平表示，2018年以前，台泥起家的台灣以及大陸地區水泥營收占比高達七成以上，是撐起過往台泥版圖的兩隻腳，當時台泥已經隱約看到大陸市場將在觸及高峰後進入平原期。

他表示，2018年起著手布局兩岸以外的市場，先與土耳其OYAK公司成立合資公司，再透過葡萄牙Cimpor公司在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥，目前已掌握全球最低碳的水泥生產。

張安平表示，歐洲低碳水泥至今已經反饋給台泥。2023年獲利表現中，約45%來自歐洲低碳水泥貢獻。去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，除土耳其OYAK持股由40％提高為60％，葡萄牙Cimpor持股也由40％增為100％。

張安平強調，土耳其、歐洲與非洲的國際化布局，為台泥營運開創穩健的第三隻腳；另外，台泥投入綠色能源，在新能源領域將撐起全新台泥的第四隻腳。

台泥指出，過去台泥主要子公司以兩岸水泥事業為主，目前已發展有27家主要子公司，但跨足11種產業，轉型成效亮麗。

例如台泥子公司台泥綠能董事會通過擬於南部地區投資漁電型太陽能電廠，總投資金額約39億元。對於台泥再生能源事業的營收成長動能可望再添薪火。

台泥今年第1季財報合併營收約255.4億元，較去年同期減少3%，稅後純益19.56億元，較去年同期成長39%，每股稅後純益達0.26元。

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