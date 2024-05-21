古書今贏／短視近利 代價更高

西元前361年的某天，孟子拜訪魏惠王（梁惠王），惠王開頭問孟子：「老先生，您不遠千里而來，能為我的國家，帶來什麼好處？」

孟子當下回答：「王為什麼一開口就要談『好處？』」接著兩人才進入深度會談。

某次到某司洽談專案，遇到類似場景；在數次多層溝通後，進入簽約階段，向主管們再度摘述執行計畫時，臨時撥冗的高層突然插話，相關內容各部門已經很清楚，才會眾望所歸；接下來他笑著表示，另位競爭者只是暫退，但「日前」釋放更多「善意」，希望能夠比照辦理，同時舉了個例子：

一位計程車司機遇到暴雨，在車站苦等一天，旅客都被家人或朋友接走了，眼看今天可能白跑一趟，租金又貴，心裡有些煩惱。好不容易來了一位客人問訊，上車前客人希望半價交易，如果你是司機會怎麼辦？

心想這個故事流傳滿久的，忍笑也告訴他一個例子：

管理者打算進口一部精密設備，A貿易商報價1,500萬，包含三年保固維修，還可以申辦投資抵減；商人心想這個不錯，儘管口袋夠深且覺得值得，想到要掏出那麼多銀子，仍然猶豫不決。

這時B貿易商知道這個消息，主動表示有類似機種，只需900萬，因為是副廠，所以須另訂三年保固維護合約，頂多外加50萬。

管理者大喜過望，決定立即支付訂金，設備入廠測試安裝也完成尾款支付，沒想到上線後卻出了問題，打電話找B解決，B表示之前那家維修商現在不做了，只能幫忙換機或是另找維修商，時間愈拖愈久，依舊毫無進展。

管理者無法再等待，急忙找來A，興沖沖表示，想要以機換機，再貼100萬，這樣兩方面都有好處；如果您是A，是否同意這筆交易？

管理者責任重大，為了符合股東、全體人員的期望和利害損益，理所當然必須小心謹慎，但是不會為了好交差或是怕指責，只看中表面數字，自行減弱目標。

想當初孟子和惠王碰面，不論是順道經過或直接拜訪，抑或之前曾經受邀，才專程到魏國，惠王的開場白「叟，不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？」似乎有些勢利，或只是客套話，更可能是真心誠意想請教孟子，希望來者盡展所學，為國家帶來好處，話不投機端茶送客而已。

反推孟子告訴惠王「王何必曰利？亦有仁義而已矣。」身為客人，道不同轉身就好，自然不會想教訓主人，應該是苦口婆心，想要提醒「利很好，符合仁義更重要。如果大家都損人利己、唯利是圖，整個家庭、社會、國家一定瓦解崩壞。」

管理者看得遠，掌握「義」的原則，不會綁手綁腳，知道該在何時，選對做最正確的事，不會付出更大的代價。

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