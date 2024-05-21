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中台灣新崛起隱富聚落 順天推「ONE33超極寓」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
單元二、三吸引高端客層關注，圖為順天ONE33超極寓外觀3D示意圖。順天建設提供
單元二、三吸引高端客層關注，圖為順天ONE33超極寓外觀3D示意圖。順天建設提供

台中市單元二、三緊鄰新市政中心，在近年七期重劃區土地與開發稀缺下，迅速成為新崛起的國際級隱富聚落。市調指出，近期又以順天（5525）「ONE33超極寓」訴求超極墅＆超極寓雙頂規住宅規劃，在市場受到高度矚目。

單元二、三的高綠覆、低建蔽率、低容積、低密度等先天條件，一向吸引高端客層關注，過去是大坪數豪墅聚落所在。而隨著七期繁華時尚藝文圈與公益路米其林星廚美食聚落外擴，此區成為品味生活指標地段，加上就近銜接高鐵、74號、國道，更吸引中彰投企業家、高尖客層前來置產。

此區近年吸引許多重大建設進駐，帶入一級建築規劃思維，同步推動區域開發的成熟速度，數家一線建商紛紛進駐，規劃高端住宅，使區域建築產品與生活品質有了卓越進步，也造就房價節節攀高，已突破7字頭，往8字頭邁進。

近期高居話題熱度的建案「ONE33超極寓」，是順天建設秉持國際視野所開發的高訂首部曲，此案訴求以罕見3,877坪壯闊基地，打造前所未有超極墅＆超極寓雙頂規住宅。

其中，超極墅甫推出便爭藏一空，目前銷售以國際高層御邸-超極寓為主，延續時尚高訂精神，為國際層峰當代生活型態量身訂製60、68坪空間格局。

順天建設表示，「ONE33超極寓」堪稱中台灣高規格的隱富莊園社區，擁有三環三境日式園林、三哨三門禁、俱樂部式三層會所、管家式服務、中西雙宴廳、室內25米溫水泳池、健身重訓瑜伽分流運動場域、藏書閣、美容沙龍等頂奢規劃，不僅滿足「社交．宴飲．運動」等主題，更提供頂端圈層獨屬休閒生活體驗，已成為收藏、置產、移居的最佳首選。

「順天ONE33超極寓」為國際層峰當代生活型態，量身訂製空間格局。順天建設提供
「順天ONE33超極寓」為國際層峰當代生活型態，量身訂製空間格局。順天建設提供
「順天ONE33超極寓」堪稱中台灣高規格隱富莊園社區。順天建設提供
「順天ONE33超極寓」堪稱中台灣高規格隱富莊園社區。順天建設提供

E3 運動 重劃區

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