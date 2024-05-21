智慧經營／亞昕集團總裁姚連地 房產經營學 不懂就問

五年級生的亞昕（5213）集團總裁姚連地，即使今年4月已將上櫃建商亞昕國際董座一職交棒給長子姚政岳，惟熱愛學習、房地產的他，依舊站在第一線；面對國內外政經局勢、環境丕變，姚連地表示，科技業在台擴廠，以及自住需求是房市最大支撐力，看好林口、台中未來市場表現。

逢低布局 蓄積營運能量

提到企業的經營管理策略，姚連地自有一套哲學，他表示，他個性最大的優點，就是「虛心學習」。不懂就要問，要「學」就要「問」，永遠不問、你就永遠不會懂，尤其做事用心、高領悟力是重點，這是為什麼有人做一小時的事情，能超過別人花一整天時間的關鍵。

姚連地舉例，以2008年金融海嘯來說，當時市場充斥著悲觀氣息，看壞景氣的人一堆，短則三年，慘的還看衰十年，不過他從報表、各項數字來看，不認為市場有那麼壞，當時他請教金融前輩，獲得結論是QE（量化寬鬆）、利率走低下，資金會往亞洲流動，而不動產具有保值特點，將是資金流入的標的之一。

姚連地說，「當下我就想，既然會有資金流入不動產，這些資金將會優先進入精華地段土地，因此我一改過去將建案回收的資金投入下個建案的做法，而是抓住這個契機，將資金投入市中心精華區的土地，逢低布局包括林口、板橋、新莊等區內的優質土地。

姚連地在關鍵時機做出決策改變，這一調整為集團未來發展蓄積更多能量、資源，不僅亞昕集團以相對便宜的價格購入精華區土地，更將手中原本打算做住宅開發的土地重新定位調整，讓集團未來發展更多元、更具可期性。

最具代表性的就是把近捷運的兩塊土地由住宅開發轉為商業營運，包括緊鄰文化三路扶輪公園的土地，以及機場捷運A8旁的土地，採「固定資產增值、輕資產獲利」策略做開發；前者做為林口首座購物廣場「昕境廣場」、在2015年中開幕。後者轉做五星飯店、導入國際品牌喜來登，2018年底集團首家「亞昕福朋喜來登」五星飯店正式營運。

現在亞昕手中土地潛在價值已翻倍，姚連地說，像是新竹重劃區土地、台灣大道的土地，現在光是潛在售地利益就超過一倍以上，因此做為一個經營者，不同時機所做的每個決策都相當重要。

姚連地指出，國內外政經環境的變化很快，面對經營環境的改變，尤其工料雙漲，建築成本不斷拉高，在其他經營者眼中看到的是經營難度加劇，不過他的個性比較正向、樂觀，看到是「現在的經營環境比過去好很多」，因為市場利率相對之下還是低，只要把風險控制好，目前低利率的環境，反而有利於投資布局。

姚連地表示，這一波科技業在台擴廠，以及自住需求是目前房市最大支撐力，而循著這兩股力量，他最看好林口、台中未來不動產市場的表現。

擴大觸角 深耕台中林口

他分析，新北市林口、台中市兩地房市，同樣都有產業園區、科學園區進駐，像林口有ASML艾司摩爾進駐，台中的中科有台積電（2330）加持，加上都市環境、生活機能均優，目前兩地房價每坪均在60萬元左右，未來在產業帶動、機能成熟、生活品質均佳之下，區域房價有可期性。

姚連地指出，尤其是台中，可開發區域較多，亞昕啟動深耕大台中計畫，目前布局不動產市場的1,000億元案量中，預計有超過300億元規模投入台中，包括14期、北區、北屯、南區、台灣大道等都有新案將陸續推出。

姚連地表示，現在雖然交棒給子女，不過他還是很忙，也樂在其中，因為在工作裡面是愉快的、能獲得成就感。現在亞昕集團的規模持續擴大，在壯大的同時，他希望公司未來可選擇性更多，因此除了住宅，觸角也往商用不動產如商場、飯店等拓展，多元性的發展，未來企業經營的風險也會分散，營運會更加穩健。

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