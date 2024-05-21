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創業家致股東報告書 預期三年內抖音、Temu 進軍台灣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

創業家兄弟（8477）今年2月公布，新買家森鉅科技材料旗下子公司森啟以每股16.65元公開收購電商創業家兄弟60%的股份，預計收購價格為3.48億元，創業家近期已經完成交易，前總經理郭書齊在年報的致股東報告書中指出，去年整體電子商務市場競爭持續相當嚴峻，公司去年連續發展海外商品直購、換股併購饌元公司，希望跳出純電商發展的限制，但整體市場競爭惡化態勢仍超出原本預期，嚴重影響公司過去一年的經營績效，2023年營業總額13.12億元，年減44.24%，也造成稅後虧損1.17億元，每股淨損3.53元。

郭書齊表示，放眼未來台灣電子商務市場的發展，即便諸多關於電商Coupang透過超優惠商品席捲台灣市場的報導與評論，但他認為「台灣電子商務市場最嚴峻的挑戰尚未來臨」，去年席捲日本、東南亞、美國市場的 Temu，或抖音旗下的TikTok shop都尚未正式進入台灣市場，預期這些潛在競爭者都會很快的在未來三年內進入台灣市場，屆時不可避免這些競爭者勢必帶來龐大資源進入台灣市場，台灣市場也將成為這些全球電商巨頭燒錢換市占的一級戰場，這除了將進一步擠壓台灣本土電商的發展空間，還會造成整體商品毛利率持續往下探底，並進而造成公司長期虧損的可能性，經過審慎評估，這種競爭態勢所帶來的資金壓力已非公司所能負荷。

他表示，唯有讓公司未來能有更多多元化與多角化的發展可能性，讓創業家不再只是一間純電子商務公司，才有可能走出一條不一樣的發展道路。因此今年正式迎來新的經營團隊，未來期待新的經營團隊能重新客觀省視創業家目前所有投資事業的布局，以創業家過去12年奠定的基礎與發展能量為基礎下，為創業家帶來更多新的可能性。

創業家兄弟 電商

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