桃園最後絕版1字頭重劃區在龍潭 專家：這兩類產品最熱銷

雙北市買盤外溢效應，據實價登錄網資料顯示，桃園新屋市場1字頭房價僅剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，區域每坪成交均價為19.6萬元，成為桃園市最後絕版的親民1字頭區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年因新冠疫情、國內少子化衝擊，營建業呈現工料雙漲，加上雙北市高房價讓人口外溢至桃園市，尤其區域重大建設、交通建設持續展開，讓區域人口不斷成長，同步推升桃園房價上揚。

台灣房屋桃園龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭為桃園外圍區，屬於南桃園觀光重鎮，區域鄰近石門水庫，並規劃「大坪市地重劃區」，因土地成本取得低，讓建商推案相對能以平實價格推出，也是目前桃園最後絕版新建案1字頭區。

不過張華欽指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著新北市三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新每坪成交單價已來到35~38萬元，整體1字頭親民價還能守多久，需再持續觀察。

據實價登錄網資料顯示，近一年龍潭「大坪市地重劃區」交易最多的物件為新成屋大樓社區，而交易物件多是一房一廳的大套房，以及兩房一廳的度假房型，總價帶多落在300萬元到700萬元之間，顯示目前區域買家置產目的以度假宅、退休宅居多。

張旭嵐指出，龍潭區目前重點建設，包括龍潭轉運站與龍潭科學園區三期擴建計畫，儘管先前台積電（2330）新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上龍潭對外交通便利，可望支撐區域房市漸進成長。

據桃園市不動產交易e指通最新資料顯示，近一年中壢區五年內的新成屋大樓，最高每坪成交單價已突破6字頭，桃園區、大園區新成屋最高每坪來到5字頭，讓預算有限卻想住新成屋的購屋族，將目光轉向大溪、龍潭、楊梅等相對平價又兼具生活機能的外圍區段尋屋。

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