快訊

康橋校車連2個月車禍 新北市府說重話：不排除命其停召

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園最後絕版1字頭重劃區在龍潭 專家：這兩類產品最熱銷

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園房市示意圖。台灣房屋提供
桃園房市示意圖。台灣房屋提供

雙北市買盤外溢效應，據實價登錄網資料顯示，桃園新屋市場1字頭房價僅剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，區域每坪成交均價為19.6萬元，成為桃園市最後絕版的親民1字頭區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年因新冠疫情、國內少子化衝擊，營建業呈現工料雙漲，加上雙北市高房價讓人口外溢至桃園市，尤其區域重大建設、交通建設持續展開，讓區域人口不斷成長，同步推升桃園房價上揚。

台灣房屋桃園龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭為桃園外圍區，屬於南桃園觀光重鎮，區域鄰近石門水庫，並規劃「大坪市地重劃區」，因土地成本取得低，讓建商推案相對能以平實價格推出，也是目前桃園最後絕版新建案1字頭區。

不過張華欽指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著新北市三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新每坪成交單價已來到35~38萬元，整體1字頭親民價還能守多久，需再持續觀察。

據實價登錄網資料顯示，近一年龍潭「大坪市地重劃區」交易最多的物件為新成屋大樓社區，而交易物件多是一房一廳的大套房，以及兩房一廳的度假房型，總價帶多落在300萬元到700萬元之間，顯示目前區域買家置產目的以度假宅、退休宅居多。

張旭嵐指出，龍潭區目前重點建設，包括龍潭轉運站與龍潭科學園區三期擴建計畫，儘管先前台積電（2330）新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上龍潭對外交通便利，可望支撐區域房市漸進成長。

據桃園市不動產交易e指通最新資料顯示，近一年中壢區五年內的新成屋大樓，最高每坪成交單價已突破6字頭，桃園區、大園區新成屋最高每坪來到5字頭，讓預算有限卻想住新成屋的購屋族，將目光轉向大溪、龍潭、楊梅等相對平價又兼具生活機能的外圍區段尋屋。

台積電 房價 重劃區

延伸閱讀

提升視障者安全 桃園再增11處有聲號誌、解決夜間噪音

桃園最大日本物產展！北海道、博多、東京名店伴手禮台茂一次打包 職人現場實演日式甜點等你吃

520結婚不夯了？桃園409對新人登記低於這2年

桃園龍元宮建廟200周年 抽純金神龍金條品國宴主廚名菜

相關新聞

桃園最後絕版1字頭重劃區在龍潭 專家：這兩類產品最熱銷

雙北市買盤外溢效應，據實價登錄網資料顯示，桃園新屋市場1字頭房價僅剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，區域每坪成交均價為19....

7-ELEVEN 攜手富邦媒 加入「momo 循環包裝生態圈」

響應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，統一超（2912）宣布加入「momo循環包裝生態圈」，7-ELEVEN與momo購物...

網友議鹽行預售上5字頭 信義房屋：交通優勢

台南房價近年受惠南科、台積電話題水漲船高，也讓南科所在地善化、新市及鄰近區域永康成為近年來房市重點，有網友在PTT撰文表...

台南市區高CP值物件 房仲達人曝南區有2字頭

統計全台2024首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。有在地網友詢問台南大樓「哪裡還...

影／台泥股東會 張安平：台泥走在對的路上

台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平以簡報發表公司的發展及願景。張安平表示，2018年以前，台泥的...

桃園絕版1字頭重劃區曝 環境清幽退休族最愛

台灣房屋根據桃園市不動產交易e指通近一年房價數據，統計全市成交量超過100件生活圈新成屋均價，結果顯示，新成屋平均交易單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。