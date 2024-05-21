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仁寶人事案引關注 董座許勝雄預告31日股東會一次解答

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

仁寶集團旗下仁寶（2324）近日拋出重大人事案、啟動世代交替，並出現成立40年以來最大的變革，現任董事長許勝雄將在5月31日股東會卸任後，正式退出董事會並不再續任董座，至於董座大位外傳將交由現任副董事長陳瑞聰接任，消息一出立刻引發市場關注。面對各界的關心，許勝雄21日出席記者會時笑著拜託，大家拿出耐心多等幾天，並拍胸脯保證自己於5月31日股東會當天，將替大家一次全部解惑。

據悉，仁寶近年持續推動多角化經營，去年開始積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，除成功搭上AI PC熱潮，智慧醫療方面布局也持續擴大，帶動整體產品組合逐步轉佳，隨著公司敲定將於5月底召開股東大會，公司也提前釋出董事提名名單，而外界則驚見，雖然改選共提名15席董事候選人，但現任董座許勝雄卻不在下屆改選名單內，消息一出令各界震驚。

事實上，仁寶為金仁寶集團旗下金寶電子於1983年在桃園龜山工業區所設立，自1984年起深耕電腦周邊製造領域，並主要生產電腦螢幕，雖旗下平鎮廠曾在1987年慘遭遭祝融吞噬，不過公司仍像不死鳥一般，一步一步地將羽毛養回來，並在1996年前進中國大陸設立子公司，（昆山設3座廠房，用以生產LCD/CRT監視器、LCD TV/PDP TV）並於1997年4月開始運作。歷經多年的發展，也讓仁寶的經營邁入穩定期。

仁寶今年訂於5月31日（下周）召開股東年度大會，並全面進行董監改選，而此次提名的15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

消息人士稱，仁寶啟動世代交替為創辦人許勝雄自己提出的計畫，起心動念是考慮今年已81歲，下一次改選要3年後，故決今年展開接班傳承安排。而仁寶也透露，公司將推派現任董事長許勝雄，進一步來擔任金仁寶集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略布局。面對外界關心集團未來的發展，董事長許勝雄21日親自上火線回覆，並表示，自己將會在5月31日股東大會上統一回應。

仁寶。記者吳康瑋／攝影
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仁寶 股東會 許勝雄

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