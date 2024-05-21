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7-ELEVEN 攜手富邦媒 加入「momo 循環包裝生態圈」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN攜手momo購物網，逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN攜手momo購物網，逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」。7-ELEVEN/提供

響應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，統一超（2912）宣布加入「momo循環包裝生態圈」，7-ELEVEN與momo購物網攜手合作，消費者可以到全台7-ELEVEN門市歸還momo購物網的循環袋，鼓勵消費者體驗綠色網購生活。

統一超自2021年起持續推展包裝包材減塑策略，為減少網購包裝使用量，提倡包材循環再利用。此次與momo購物網合作，7-ELEVEN門市提供代收momo購物網循環袋的服務，消費者在收到循環袋包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印出單據連同循環空袋交給門市店員，即可輕鬆完成循環包裝再利用。於7-ELEVEN門市回收的循環袋，將會由momo購物網整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。

統一超與消費者日常緊密連結，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，促進各項綠色消費作法，momo購物網自2020年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋，本次由經濟部商業發展署積極促成統一超與momo購物網的合作，藉由遍及全台據點最多的7-ELEVEN門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，實踐ESG綠色循環經濟。

momo 綠色消費 購物網

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