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證交所 SDGs「環保之旅，腳踏永續」 綠色運輸夯、減碳又節能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所SDGs「環保之旅，腳踏永續」綠色運輸夯、減碳又節能、健康一把罩！(臺灣證券交易所/提供)
證交所SDGs「環保之旅，腳踏永續」綠色運輸夯、減碳又節能、健康一把罩！(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所2024年最新SDGs系列活動第三發登場！證交所於春末夏初之際推出以「環境永續」為主軸的「環保之旅，腳踏永續」主題活動，向全體同仁宣導推動使用低污染、省能源的運輸方式，以達到節能減碳、讓身體健康，又能環保愛地球的目的。

隨著全球化的快速擴散，人與物的運輸越來越頻繁，交通運輸成為全球增長最快的碳排放源，根據國際數據單位Statista數據研究指出，若以運輸的種類劃分排放來源，其中81%排放源自於陸運交通工具，可見移動減碳的重要性！根據資料顯示，每人搭乘大眾交通運輸1公里，可減少70克碳排放，而最環保也不會產生碳排放的交通方式之一就是騎乘腳踏車。

臺灣證券交易所邀請公司內部各部門首長與同仁一起響應綠色運輸，共乘大眾交通工具或是騎乘腳踏車通勤上班，也鼓勵同仁共享交通工具，環保便利又省荷包，用綠色運輸實踐自綠生活，以改善整體環境，為地球盡心力。

董事長林修銘表示，運用綠色運輸方式，例如騎單車、搭乘大眾運輸、共享交通工具等等，降低通勤的能源耗費，是最直接的減碳方式。證交所也大力鼓勵同仁在公司內多走路、少搭電梯以降低碳排放，實現環境永續的理念，希冀為地球帶來全方位減碳成效。藉由本次「環保之旅，腳踏永續」活動，帶領全體同仁進行符合SDGs 11第2項的永續發展細項目標的行動：為所有人提供安全、可負擔、易於使用及永續的交通運輸系統。

臺灣證券交易所積極接軌國際永續發展潮流，在2024年度永續發展目標系列活動中，預估將幫助地球減少至少444.5公斤的碳排放量，針對全球面臨的氣候變遷與環境保護的重大議題，臺灣證券交易所希冀成為企業標竿，更持續推動永續發展，留給下一代更優質的生活環境。

證交所SDGs「環保之旅，腳踏永續」綠色運輸夯、減碳又節能、健康一把罩！(臺灣證券交易所/提供)
證交所SDGs「環保之旅，腳踏永續」綠色運輸夯、減碳又節能、健康一把罩！(臺灣證券交易所/提供)

環保 碳排放

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