南港輪胎MOTORSPORT產品CR-S再創奇蹟 德國紐柏林賽道刷新紀錄
南港輪胎（2101）再次驚艷世界，近日南港輪胎CR-S刷新自身在紐柏林北環賽道（Nurburgring Nordschleife）最佳紀錄，不僅突破7分鐘指標性記錄，創下最佳單圈6分57.43秒的好成績，更是唯一大中華地區拿下該成績的輪胎品牌。
南港公司表示，有綠色地獄之稱的紐柏林賽道（Nurburgring），是許多賽車玩家的夢想殿堂，因為賽道路況極為複雜，對於輪胎性能及安全性要求極為嚴苛，南港輪胎CR-S採用特殊半熱熔膠配方，有效縮短暖胎時間，達到最佳抓地性能，並通過大量駕駛測試，確保輪胎效能品質，獲得無數賽車手和車隊的青睞。而今，CR-S輪胎再次證明了其卓越的地位，以驚人的速度和穩定性在紐柏林賽道上再次寫下了新的紀錄。
南港輪胎強調，通過深入研究和測試，將先進的材料和技術融入到輪胎的設計中，為賽車手提供性能和信心。展望未來，南港輪胎將繼續努力不懈，為賽車界帶來更多的驚喜和突破，並持續將革新技術導入南港輪胎各式系列產品，滿足駕駛在不同路況下的多元使用需求。
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