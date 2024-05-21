緯穎科技攜手中興大學 打造首座科技業新植造林碳匯場域

緯穎科技（6669）攜手中興大學，21日於桃園打造「新植造林碳權實驗場域」。這是科技業中第一個產學合作的綠色碳權實驗場域，期望在這個場域，除了透過自然解方來固碳，也兼顧企業發展所需的碳權申請，初估一年可吸收8至15公噸二氧化碳當量。

緯穎科技董事長洪麗寗表示，緯穎的企業願景是「釋放數位能量，點燃永續創新」，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入環境永續與社會共好。因應全球氣候變遷，如何在減碳上有積極的作為，是當前企業的重要課題。

碳匯(carbon sink)是可自大氣中吸收、儲存及固定包含二氧化碳在內之碳化合物的天然或人工「倉庫」，能降低大氣中的溫室氣體濃度，有助減緩氣候變遷。森林、海洋、濕地、土壤等均有此功能，又稱自然碳匯，在行政院國發會的2050年淨零排放路徑中被列為重要戰略，其重要性不言而喻。

此次緯穎與中興大學的產學合作計畫，選定緯穎在桃園0.8公頃土地為起始點。在中興大學森林學系教授柳婉郁團隊的專業指導下，將種植近800棵樹木。

其中，包括固碳量高並可兼具生物多樣性的樹種，並將採用環境部已公開的「新植造林方法學」，輔導緯穎進行森林碳匯的計算與碳權的申請，建構台灣科技業第一個產學合作的新植造林碳權實驗場域，打造「緯穎綠蔭天幕」，作為緯穎往後逐步擴大碳權申請的基礎。

「緯穎綠蔭天幕」挑選了適合獨角仙等昆蟲繁衍，且具有高固碳能力的光臘樹及台灣欒樹等樹種，除了吸碳外，亦可提供生物更多棲息空間，從而兼顧生物多樣性的保育。

未來，也將與籌備中的緯穎永續基金會合作，期望「緯穎綠蔭天幕」能夠成為周邊小學與社區進行環境保育及生態教育的場域，並與相關單位開展系列的教育活動，也因著大自然的療癒力量，幫助民眾身心平衡。

洪麗寗說，緯穎持續實踐企業、環境與社會共好的理念，為生態與永續發展做出更多貢獻。植樹活動一直是緯穎永續發展中的重要行動，相信以植樹的自然解方，不僅能夠累積自然碳匯達到減碳的效益，對抗氣候變遷，亦能改善生態環境，豐富自然環境發展。

洪麗寗強調，很高興能與中興大學森林系團隊合作，不僅達到自然減碳、生物多樣性和永續教育等目標，更協助緯穎踏出碳權申請的第一步。這次的新植造林碳權實驗場域是一個起點，希望未來能逐步擴大範圍，成為推動環境保護和新植造林的典範。

中興大學研發長宋振銘教授也指出，中興大學與緯穎的合作，將在全球淨零減碳、企業強調ESG的時代趨勢下，於桃園進行造林專案，土地改良並新植造林以增加平地森林碳匯，此合作將能有效減碳、降溫、抗汙、防風，共創企業社會環境的共好與三贏，期能成為全國的平地森林碳匯典範。

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