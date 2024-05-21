快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

緯穎科技攜手中興大學 打造首座科技業新植造林碳匯場域

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
緯穎科技攜手中興大學打造新植造林碳匯場域，右五為緯穎董事長洪麗寗。中興大學提供
緯穎科技攜手中興大學打造新植造林碳匯場域，右五為緯穎董事長洪麗寗。中興大學提供

緯穎科技（6669）攜手中興大學，21日於桃園打造「新植造林碳權實驗場域」。這是科技業中第一個產學合作的綠色碳權實驗場域，期望在這個場域，除了透過自然解方來固碳，也兼顧企業發展所需的碳權申請，初估一年可吸收8至15公噸二氧化碳當量。

緯穎科技董事長洪麗寗表示，緯穎的企業願景是「釋放數位能量，點燃永續創新」，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入環境永續與社會共好。因應全球氣候變遷，如何在減碳上有積極的作為，是當前企業的重要課題。

碳匯(carbon sink)是可自大氣中吸收、儲存及固定包含二氧化碳在內之碳化合物的天然或人工「倉庫」，能降低大氣中的溫室氣體濃度，有助減緩氣候變遷。森林、海洋、濕地、土壤等均有此功能，又稱自然碳匯，在行政院國發會的2050年淨零排放路徑中被列為重要戰略，其重要性不言而喻。

此次緯穎與中興大學的產學合作計畫，選定緯穎在桃園0.8公頃土地為起始點。在中興大學森林學系教授柳婉郁團隊的專業指導下，將種植近800棵樹木。

其中，包括固碳量高並可兼具生物多樣性的樹種，並將採用環境部已公開的「新植造林方法學」，輔導緯穎進行森林碳匯的計算與碳權的申請，建構台灣科技業第一個產學合作的新植造林碳權實驗場域，打造「緯穎綠蔭天幕」，作為緯穎往後逐步擴大碳權申請的基礎。

「緯穎綠蔭天幕」挑選了適合獨角仙等昆蟲繁衍，且具有高固碳能力的光臘樹及台灣欒樹等樹種，除了吸碳外，亦可提供生物更多棲息空間，從而兼顧生物多樣性的保育。

未來，也將與籌備中的緯穎永續基金會合作，期望「緯穎綠蔭天幕」能夠成為周邊小學與社區進行環境保育及生態教育的場域，並與相關單位開展系列的教育活動，也因著大自然的療癒力量，幫助民眾身心平衡。

洪麗寗說，緯穎持續實踐企業、環境與社會共好的理念，為生態與永續發展做出更多貢獻。植樹活動一直是緯穎永續發展中的重要行動，相信以植樹的自然解方，不僅能夠累積自然碳匯達到減碳的效益，對抗氣候變遷，亦能改善生態環境，豐富自然環境發展。

洪麗寗強調，很高興能與中興大學森林系團隊合作，不僅達到自然減碳、生物多樣性和永續教育等目標，更協助緯穎踏出碳權申請的第一步。這次的新植造林碳權實驗場域是一個起點，希望未來能逐步擴大範圍，成為推動環境保護和新植造林的典範。

中興大學研發長宋振銘教授也指出，中興大學與緯穎的合作，將在全球淨零減碳、企業強調ESG的時代趨勢下，於桃園進行造林專案，土地改良並新植造林以增加平地森林碳匯，此合作將能有效減碳、降溫、抗汙、防風，共創企業社會環境的共好與三贏，期能成為全國的平地森林碳匯典範。

中興大學 減碳 緯穎

延伸閱讀

緯穎新植造林來了 獲中興大學支援、「碳權申請」有望

鴻海、緯穎 押中長天期

緯穎AI純度高 新加坡資金青睞

全民權證／緯穎 瞄準價外15%

相關新聞

網友議鹽行預售上5字頭 信義房屋：交通優勢

台南房價近年受惠南科、台積電話題水漲船高，也讓南科所在地善化、新市及鄰近區域永康成為近年來房市重點，有網友在PTT撰文表...

台南市區高CP值物件 房仲達人曝南區有2字頭

統計全台2024首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。有在地網友詢問台南大樓「哪裡還...

影／台泥股東會 張安平：台泥走在對的路上

台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平以簡報發表公司的發展及願景。張安平表示，2018年以前，台泥的...

桃園絕版1字頭重劃區曝 環境清幽退休族最愛

台灣房屋根據桃園市不動產交易e指通近一年房價數據，統計全市成交量超過100件生活圈新成屋均價，結果顯示，新成屋平均交易單...

台泥華麗轉身 張安平：TCC 已名正言順成為集團控股公司

台泥（1101）21日召開股東會，董事長張安平表示，台泥的英文名稱「TCC」已經不只是台灣水泥公司Taiwan Ceme...

台中兩大頂尖五星級酒店插旗 這兩區房市後勢看漲

中部科技產業鏈持續擴張，躍升為國際商務重鎮，也吸引不少頂級品牌飯店看好大台中發展潛力，紛紛搶進精華地段。其中，位於西區草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。