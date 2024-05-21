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TOYOTA ALTIS GR SPORT 神車融入熱血跑魂登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ALTIS GR SPORT全新改款於5月21日上市，重新定義極致駕馭體驗。(左起和泰汽車蘇純興 總經理、日本豐田上田泰史 總工程師、國瑞汽車長沼一生 董事長)。圖：業者提供
ALTIS GR SPORT全新改款於5月21日上市，重新定義極致駕馭體驗。(左起和泰汽車蘇純興 總經理、日本豐田上田泰史 總工程師、國瑞汽車長沼一生 董事長)。圖：業者提供

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）持續擴大GR在台商品陣容，於5月21日舉辦全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT新車發表會，新車款換搭新世代的 2.0 升 Dynamic Force 自然進氣引擎汽油車型，售價72.5萬元起跳、HYBRID車型85.5萬元起；另外，台灣首屆ALTIS GR SPORT統規賽也將於年底登場。

COROLLA ALTIS GR SPORT自2020推出後，以兼具年輕動感及駕馭樂趣之特點，深獲年輕消費者的喜愛。為了滿足消費者對於個性化潮流外觀及駕馭性能的追求，TOYOTA GR開發團隊再次與國瑞汽車聯手，以台灣消費者需求為核心打造，推出全新改款的COROLLA ALTIS GR SPORT，預期將再為車壇掀起一陣GR風潮。

全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT擁有GR專屬套件，帶有Ｇ字型格柵進氣孔的水箱護罩，承襲GR FAMILY LOOK更添視覺張力；外觀升級18吋霧黑鋁圈、燻黑尾翼與LED光條式燻黑尾燈，展現獨樹一幟的運動化強悍個性與魅力。

內裝座椅全新採用BRIN NAUB®透氣類麂皮材質，高速行駛時可提供乘坐優異的止滑性；座艙隨處可見的GR專屬元素，搭配重新設計座艙專屬紅黑雙色內裝配色，並加入吸睛度高的紅色安全帶，大幅提升整體座艙質感。

搭載新世代Dynamic Force 2.0L引擎以及Direct Shift-CVT附10速序列式手自排，讓COROLLA ALTIS GR SPORT擁有170匹最大馬力及20.4公斤/米最大扭力，引擎高達40%的熱效率，13:1的高壓縮比，平均油耗16.5km/l，搭配專屬調校的GR SPORT運動化懸吊系統與EPS轉向系統，在享受駕馭樂趣之餘亦能兼具優異油耗表現。

此外，在COROLLA ALTIS一般等級方面，亦有配備的調整。其中，汽油豪華、HYBRID豪華等級新增BSM盲點偵測警示系統，守護每位車主的行車安全；GR SPORT車型、HYBRID尊爵等級亦新增中央扶手Type C充電孔，更符合消費者出門在外的充電需求。詳細規格配備差異請參考TOYOTA官網。

和泰汽車近年來在台灣積極舉辦GR系列活動，發表會當天亦宣布即將在年底舉辦台灣首屆ALTIS GR SPORT統規賽，相信將成為今年最引人矚目的賽車盛事，為所有車迷和賽車愛好者帶來一場難忘的賽車盛宴。

發表會現場亦驚喜展示以COROLLA ALITS GR SPORT打造的統規賽賽車，賽車以黑色GR LOGO塗裝亮相，內裝部品也以正式賽車規制進行改裝，包含符合2024 FIA規範之防滾架、FIA 認證 Sparco 賽車椅、六點式安全帶、方向盤及Cartek電子式斷電開關，動力系統維持原廠設定，但加裝ALTIS GR SPORT統規賽專屬配置 Alcon 四活塞 & 浮動碟盤煞車系統及2way倒插單筒式外掛氮氣瓶系統。

即日起，和泰汽車全國所屬TOYOTA展示據點正式展售，消費者可親臨TOYOTA全國展示據點，實際體驗全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT車款。

GR FAMILY LOOK進氣壩設計，展現充滿力量的視覺張力。黃淑惠攝
GR FAMILY LOOK進氣壩設計，展現充滿力量的視覺張力。黃淑惠攝
以COROLLA ALITS GR SPORT打造的GR統規賽，年底登場。黃淑惠攝
以COROLLA ALITS GR SPORT打造的GR統規賽，年底登場。黃淑惠攝

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