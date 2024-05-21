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觀光署三年砸15億元 提升六縣市觀光亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署長周永暉。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
觀光署長周永暉。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

交通部觀光署組成專家顧問委員會在2024年4月17日至18日評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等六地方政府計畫入選，總經費約計15億元。本案為強化地方政府觀光建設及經管所轄直轄市級及縣(市)級風景特定區、結合觀光圈跨域整合觀光資源、民間參與投入公共建設，並依據交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫」(2024-2027年)，由地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體環境營造，以提升遊憩品質，帶動周邊觀光產業發展。

觀光署周永暉署長主持「重要廊帶亮點營造計畫」入選計畫修正計畫審查會，核定高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市政府計畫；並通過臺南市、花蓮縣、宜蘭縣所提計畫，惟近期辦理現勘，再行核定所提計畫內容。

觀光署指出，這次提案的核心內容涵蓋了觀光遊憩發展方向、符合永續觀光、淨零碳排、減量與美學設計等重要標準，能有效提升景點的品質，強化遊客旅遊體驗。預計在2027年完工後，串聯旅遊廊帶、擦亮休憩亮點，有效提升6個景點的休憩環境品質，使遊客的體驗得到升級，預期年遊客人次達4.5%成長，創造觀光總產值約1,906億元。

「重要廊帶亮點營造計畫」的推動是一項全方位的努力，旨在打造更美好的旅遊環境，讓遊客感受到台灣無限的魅力。藉地方政府優秀提案的實現，將為台灣觀光業帶來嶄新的發展，也為台灣旅遊業的未來注入更多動能與活力。

地方政府 觀光

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