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路孔明：鑽石生技未來投資重心在細胞治療

中央社／ 台北21日電

鑽石生技合一生技今天同步召開股東會。鑽石生技由董事長路孔明主持，合一生技由董事長黃山內主持。路孔明說，因應全球醫療趨勢及再生醫療法規陸續鬆綁，鑽石生技未來將重押投資於細胞治療與新藥全球商化。

鑽石生技目前投資共15家公司，被問到是否還有其他評估的公司，路孔明向中央社記者表示，未來將重押投資在細胞治療與新藥全球商化，讓投資能聚焦於核心項目，創造最大利益，縮短投資回收期。

他表示，鑽石旗下「鑽石一號」投資會加碼投資新藥的全球商化，這是新藥研發的最後一哩路，很多藥廠研發10至15年，新藥雖然成功，但錢也燒光，沒有力量進行商化，只能做授權幫人作嫁；因此鑽石投資會強化在最後一哩路的商化，幫忙藥廠布建市場通路。另一家「鑽石高新」將重點投資於細胞治療公司。

至於合一中國大陸授權金的進度，合一總經理鄭淑玲表示，去年11月取得中國藥證，目前持續進行中。合一全球布局目標是兩年進入全球30個國家，未來會採醫材與藥品的兩手策略進入市場。

合一定位為全球商化的新藥公司，目前在商化方面，一是自建銷售團隊，另一個是銷售合作，包括授權及代理，採取「大區域授權、小區域代理」，非常彈性。

鄭淑玲說，合一屏東南州廠已建立大量生產的基地，慢性傷口產品沒有足以競爭的對手，目前正在全球布局的關鍵階段。其他新藥包括適應症冠狀病毒流感、過敏性疾病、自體免疫疾病，都持續在關鍵的人體試驗中。

在新馬布局方面，合一新加坡的糖尿病藥已開賣，她透露，第1張訂單已出貨，今年5至6月有望下第2張訂單，馬來西亞也即將出貨。

合一 鑽石生技

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